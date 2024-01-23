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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

После сердечного приступа умер Луиджи Рива — лучший бомбардир сборной Италии

Луїджі Ріва
Фото: Getty Images

Лучший бомбардир сборной Италии Луиджи Рива умер в возрасте 79 лет от сердечного приступа. Об этом сообщило издание Gazzetta dello Sport.

Легенда итальянского футбола умер в кардиологическом отделении больницы Сан-Микеле города Кальяри, куда его доставили после перенесенного сердечного приступа в субботу.

Сообщается, что Рива потерял сознание в субботу в своем доме в Кальяри, а сыновья футболиста отвезли его в больницу.

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Газета пишет, что врачи не оценивали состояние экс-футболиста, как критическое, и сообщили, что он в стабильном состоянии. Также отмечалось, что позже планируются клинические обследования.

Что известно о Луиджи Риве

Луиджи Рива 42 раза выходил на поле в футболке сборной Италии и отметился 35-ю забитыми мячами. Это является лучшим результатом в истории скуадры адзуры.

Также Рива выигрывал чемпионат Европы 1968 года вместе с национальной командой. В 1970 году со сборной стал вице-чемпионом мира на Мундиале в Мексике.

При этом он выступал лишь за два итальянских клуба — Легнано и Кальяри. В сезоне 1969/70 вместе с красно-синими выиграл Скудетто. Всего Рива сыграл 374 матча во всех турнирах, где отметился 205 мячами и двумя голевыми передачами.

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Источник: Gazzetta dello Sport

смерть спортсмена, Футбол
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