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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинец Далакян потерпел первое поражение и потерял пояс чемпиона WBA

Далакян Акуї

Украинский боксер Артем Далакян потерял титул чемпиона мира в самом легком весе по версии WBA.

В поединке, который состоялся в японском Токио, украинец потерпел дебютное поражение от японца Сеиго Акуи единогласным решением судей 116:112, 117:111, 119:109.

Для 36-летнего украинца это первое поражение на профиринге. Он владел титулом с 2018 года и провел шесть успешных защит. 28-летний Акуи был обязательным претендентом на пояс.

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Бой Артем Далакян — Сеиго Акуи

Сначала бой Далакяна и Акуи должен был состояться еще 15 ноября прошлого года, но его перенесли из-за травмы Такумы Иноуэ, который является хедлайнером этого вечера бокса.

Единственным поединком украинца в 2023 году осталась победа над костариканцем Давидом Хименесом в январе.

Теперь в активе Далакяна 22 победы (15 нокаутом) и одно поражение в пассиве. Новоиспеченный чемпион Акуи одержал 19-ю победу на профессиональном ринге. За свою карьеру японец дважды проигрывал, а один бой завершился ничьей.

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Скриншот: XSport

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