Украинка Киченок впервые вышла в полуфинал парного турнира на Australian Open

Украинка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного женского турнира Australian Open-2024.

В дуэте с латвийкой Еленой Остапенко они обыграли французский тандем Кристины Младенович и Каролин Гарсии в двух сетах 7:6 (7:2), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час и 43 минуты. Киченок и Остапенко за это время шесть раз подали навылет.

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Australian Open 2024. 1/4 финала

Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — 7:6 (7:2), 6:4

В полуфинале австралийского мэйджора Киченок и Остапенко сыграют против четвёртой сеяной канадско-австралийской пары Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.

— Во-первых, хочу поблагодарить зрителей, которые пришли на наш матч. Была замечательная атмосфера. Это потрясающее ощущение — впервые выйти здесь в полуфинал, за что я также благодарна своей напарнице. Мы отлично играем, и я рада находиться с ней на одной стороне корта, — сказала после матча Людмила.

В полуфинале на кортах Мельбурна Киченок сыграет впервые. А вот для украинско-латвийского дуэта это уже третий выход в эту стадию на турнирах серии Grand Slam. В 2022 году они выходили в полуфинал Уимблдона и Ролан Гаррос, но оба раза проигрывали.

Отметим, что это не впервые представительница Украины будет играть в парном полуфинале на Australian Open. В прошлом году на этой стадии в дуэте играла Марта Костюк, а в 2008 году сестры Екатерина и Алена Бондаренко завоевали титул.

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