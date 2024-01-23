Украинка Киченок впервые вышла в полуфинал парного турнира на Australian Open
Украинка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного женского турнира Australian Open-2024.
В дуэте с латвийкой Еленой Остапенко они обыграли французский тандем Кристины Младенович и Каролин Гарсии в двух сетах 7:6 (7:2), 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час и 43 минуты. Киченок и Остапенко за это время шесть раз подали навылет.
Australian Open 2024. 1/4 финала
Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — 7:6 (7:2), 6:4
Through to the final four
Lyudmyla Kichenok/@JelenaOstapenk8 hold off Garcia/Mladenovic 7-6(2) 6-4 to reach the doubles semifinals.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/u0YxwBbSzi
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2024
В полуфинале австралийского мэйджора Киченок и Остапенко сыграют против четвёртой сеяной канадско-австралийской пары Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.
— Во-первых, хочу поблагодарить зрителей, которые пришли на наш матч. Была замечательная атмосфера. Это потрясающее ощущение — впервые выйти здесь в полуфинал, за что я также благодарна своей напарнице. Мы отлично играем, и я рада находиться с ней на одной стороне корта, — сказала после матча Людмила.
В полуфинале на кортах Мельбурна Киченок сыграет впервые. А вот для украинско-латвийского дуэта это уже третий выход в эту стадию на турнирах серии Grand Slam. В 2022 году они выходили в полуфинал Уимблдона и Ролан Гаррос, но оба раза проигрывали.
Отметим, что это не впервые представительница Украины будет играть в парном полуфинале на Australian Open. В прошлом году на этой стадии в дуэте играла Марта Костюк, а в 2008 году сестры Екатерина и Алена Бондаренко завоевали титул.