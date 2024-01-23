Юношеская зимняя Олимпиада: Украина завоевала две медали, в частности историческую в скелетоне

Украинские спортсмены на зимних юношеских Олимпийских играх в Канвоне (Южная Корея) завоевали уже две медали.

В четвертый соревновательный день Украина была представлена в трех видах спорта.

Первую медаль на соревнованиях удалось завоевать 17-летней биатлонистке Полине Пуцко, которая с одним промахом заняла третью ступеньку пьедестала в женском спринте.

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А вот 16-летний Ярослав Лавренюк стал серебряным призером в скелетоне. После первого заезда он шел третьим, но во втором улучшил свой показатель на 0,11 секунд и занял второе место.

Медаль, которую завоевал скелетонист из Житомирщины, стала первой в олимпийской истории нашего государства в соревнованиях по этому виду спорта.

До сих пор на зимних юношеских Олимпиадах украинские спортсмены не завоевывали более одной медали.

Получив первые награды в Канвоне, Украина вошла в медальный зачет зимней юношеской Олимпиады-2024. Сейчас украинская команда расположилась на 19-й позиции, имея в копилке серебро и бронзу. Лидирует в зачете Италия с семью золотыми медалями.

Источник : НОК

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