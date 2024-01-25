Вдохновляют Усик и военные: спасатель из Кременчуга стал чемпионом Украины по боксу

Новым чемпионом Украины по боксу в первом среднем весе стал 24-летний спасатель ГСЧС Владислав Гела из Кременчуга. Он также завоевал пояс WBC Украина.

Поединок Гелы с Андреем Цюрой состоялся в рамках вечера бокса в киевском Дворце спорта 20 января. Событие было знаковым, ведь арена впервые за пять лет стала свидетелем боксерских боев.

Кроме того, цель мероприятия была благотворительной — собрать 5 млн грн на восстановление спортивной школы Николаева, которую во время обстрела разрушила российская армия в начале полномасштабного вторжения.

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В разговоре с Фактами ICTV Гела признался, что занимается боксом с десяти лет, а профессионально — с 2017 года. Всего боксер провел 20 поединков, в которых одержал 14 побед, один бой завершился ничьей, а еще в четырех потерпел поражение.

— После боя за титул чемпиона Украины чувствую себя хорошо, готов к новым вызовам, новым стартам. Моя карьера в боксе требовала значительных усилий. У меня были как поражения, так и победы. Но я никогда не терял в себе надежды, я работал и добился титула чемпиона Украины, — рассказал Гела.

Боксер уже год работает с тренером Александром Ляховым, который, по его словам, мотивирует и вдохновляет. О своем наставнике Гела говорит, что это “человек, который вдохновляет и воспитывает настоящих людей из мальчиков — это самое главное. А титулы, чемпионства — это уже второстепенное”.

Ранее он работал с Валентином Головко, который также служит в ГСЧС и является преподавателем кафедры физического воспитания в Национальном университете гражданской защиты Украины. Именно он привел Гелу в профессиональный бокс и, по словам спортсмена, вдохновил его к таким большим победам.

Неудивительно, что те, кто помогли Владиславу добраться до чемпионства Украины, были рядом после завоевания поясов.

— В качестве образца меня вдохновляет Усик из украинских боксеров. Также меня вдохновляют наши военные, которые защищают наше государство. Я работаю, служу в Службе чрезвычайных ситуаций для народа Украины и показываю пример молодому поколению, — признался боксер.

Полученные пояса теперь дают возможность Владиславу выходить на международную арену и бороться за международные титулы в боксе.

Гела признался, что с нетерпением ждет новых вызовов, хотя пока еще неизвестно, кто может стать его следующим соперником. А свою победу он посвятил своей бабушке.

Новоиспеченный чемпион WBC Украина признался Фактам, что во время занятий спортом больших травм не испытывал. Шутя, он сказал: У меня даже нос ровный.

Что касается службы, то он отметил, что спасатели соблюдают правила охраны труда, и добавил: Дай Бог, что все хорошо и травм больших не получал, могу дальше работать, тренироваться и нести службу.

Основная профессия Владислава Гелы — начальник караула 14-й пожарной части в Кременчуге. Он говорит, что решил стать спасателем, чтобы помогать людям.

— После окончания школы выбирал профессию. Мне хотелось пойти служить. Передо мной стал выбор: Вооруженные силы Украины, Министерство внутренних дел и Служба чрезвычайных ситуаций. Я выбрал ГСЧС, потому что здесь больше всего помогаешь людям. Я хотел помогать людям, спасать их — из огня, высоты, воды.

На службу Владислав заступает одни сутки через трое. Поэтому отмечает, что в выходные дни проводит тренировки дважды, а иногда трижды в день, если нет чрезвычайных происшествий и не вызывают в резервные караулы.

В день обстрела Кременчуга в июне 2022 года бригада, в которой служит Гела, приехала к горящему ТЦ Амстор одной из первых. Он участвовал в ликвидации последствий террористического удара РФ, где спас человека из-под завалов.

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