Репутация дороже: американская МЛС заблокировала трансфер футболиста в клуб в Россию

Американская футбольная лига МЛС заблокировала трансфер форварда ФК Даллас Хесуса Феррейры в московский Спартак.

Клуб был готов оформить переход игрока за $13 млн, да и сам Феррейра хотел хотел сменить клубную прописку и вел переговоры по личным условиям контракта. Но, как пишет издание The Athletic, в ситуацию вмешалась МЛС.

Отмечается, что клуб и все стороны сообщили, что потенциальная сделка не может быть заключена из-за рисков ведения бизнеса с россиянами.

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Благодаря своей бизнес-модели, основанной на принципе единого субъекта хозяйствования, МЛС имеет решающее слово по всем трансферам и может заблокировать переход.

Издание отмечает, что это решение не является беспрецедентным, ведь ранее МЛС уже такое делала. В частности, не позволила переход тогдашней звезды Нью-Йорк Ред Булз Кристиана Касереса в московский Локомотив. Трансфер оценивали в $5 млн. В итоге футболист перешел во французскую Тулузу.

В ФК Даллас отказались от комментариев. По информации источников, интерес к Феррейре был как в Европе так и в Мексике, но якобы предложение московского клуба удовлетворило все стороны.

Сделка стоимостью $13 млн могла стать одним из самых дорогих выездных трансферов в истории МЛС. В то же время в отношении самого клуба это не было бы рекордом, ведь ранее футболист Далласа Рикардо Пепи перешел в немецкий Аугсбург за $18 млн плюс $2 млн доплат в 2022 году.

Скриншот: U.S. Soccer

Источник : The Athletic

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