Шевченко рассказал, как планирует развивать украинский футбол

Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, на чем сосредоточится в работе на новой должности и как планирует развивать футбол во время войны в Украине.

В своем выступлении Шевченко отметил, что война влияет на футбол, но Украина может перенять опыт Хорватии, чтобы успешно с этим справиться.

— Мы живем в самое сложное время в истории Украины, когда решается не только будущее футбола, но и всей страны. Главная задача — понять, как футболу не только выживать, но и развиваться. Война прямо влияет на футбол, мы имеем стагнацию. Низкий уровень чемпионата, невозможность приглашать мощных иностранных футболистов, усложненные международные перспективы, отток талантливых детей, — сказал Шевченко.

Он добавил, что страна с успешным преодолением такого влияния является Хорватия, которая столкнулась с массовым выездом детей в 1990-х, когда у них началась война.

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По словам Шевченко, он разговаривал со своим другом Звонимиром Бобаном, который играл за Милан и который имел отношение к созданию такой программы в Хорватии и готов помогать.

Основная работа Шевченко на посту главы УАФ будет заключаться в девяти аспектах: прозрачности и цифровизации деятельности ассоциации, развития сборных команд и их брендов, сотрудничества с клубами, реформе арбитража и подготовке специалистов, международном сотрудничестве и использовании футбола для посттравматического восстановления украинцев.

Напомним, Андрея Шевченко избрали новым президентом УАФ во время Конгресса организации 25 января. За его назначение проголосовали 93 делегата.

Источник : Tribuna

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