Клопп поднял высокую планку: кто может стать следующим тренером Ливерпуля

Немецкий специалист Юрген Клопп ошеломил футбольный мир, объявив, что уйдет из Ливерпуля в конце сезона-2023/24. Немец покинет Энфилд после 8,5 года пребывания на посту главного тренера.

Клопп привел Ливерпуль к первому за 30 лет титулу чемпиона Англии, выиграл Лигу чемпионов и еще ряд трофеев. Иными словами, довольно-таки поднял планку для своего преемника.

На фоне сенсационного заявления Клоппа букмекеры уже назвали вероятного претендента. Фаворитом в этой гонке считается экс-футболист красных, а ныне главный тренер немецкого Байера Хаби Алонсо.

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Фармацевты под руководством 42-летнего испанца остаются единственной командой Европы, которая еще не проигрывала в текущем сезоне и возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.

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Сам Алонсо назвал решение Клоппа покинуть Ливерпуль неожиданностью. Он добавил, что очень уважает его и восхищался им еще до того, как он возглавил Ливерпуль: И за годы его работы в клубе я еще больше восхищался тем, чего он достиг и как он это сделал.

– Сейчас я действительно счастлив здесь, наслаждаясь своей работой. Каждый день и каждая игра — это вызов. Мы наслаждаемся интенсивным, но прекрасным путешествием. У меня нет времени думать о чем-то другом. Я думаю только о том, что есть сейчас. Я в прекрасном месте, и я наслаждаюсь этим, — сказал Алонсо.

Следующими кандидатом в списке называют экс-тренера Шахтера, а ныне наставника Брайтона Роберто Де Дзерби. Со своей стороны итальянец заявил журналистам, что ему нечего сказать относительно последних новостей и он сосредоточен на работе с Брайтоном.

Также в кресло тренера красных сватают ассистента Клоппа Пепа Лейндерса, тренера РБ Лейпцига Марко Роуза, наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна, бывшего капитана Ливерпуля и ныне наставника Аль-Иттифака Стивена Джеррарда, а также коуча Тоттенхэма Анге Постекоглу.

Источник : Independent, BBC

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