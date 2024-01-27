Пока идет война: ФРГ против участия атлетов из РФ в спортивных соревнованиях в любом статусе

Германия системно выступает за запрет участия российских и белорусских атлетов в международном спорте в любом статусе, пока продолжается война против Украины, развязанная Россией.

Об этом сказал парламентский государственный секретарь Федерального министерства внутренних дел ФРГ Махмут Оздемир на встрече с украинским министром молодежи и спорта Матвеем Бедным.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Сейчас смотрят

Оздемир заверил в дальнейшей постоянной поддержке Украины со стороны Берлина, а также в готовности продолжать совместными усилиями оказывать санкционное давление на РФ и Белорусь.

— Хочу выразить благодарность своему коллеге, а также всему спортивному сектору Германии за солидарную позицию с Украиной относительно недопуска к соревнованиям россиян и белорусов, помощь украинским спортсменам, а также разноплановые меры поддержки в спортивной сфере всем украинцам, нашедшим временное убежище в ФРГ, — обозначил Бедный по итогам заседания.

Напомним, украинские спортсмены на зимних юношеских Олимпийских играх в Канвоне (Южная Корея) завоевали уже две медали.

В четвертый соревновательный день Украина была представлена в трех видах спорта.

Фото: Министерство молодежи и спорта

Источник : Минмолодежьспорт

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.