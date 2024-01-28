Главный тренер Барселоны Хави решил покинуть клуб по окончании сезона
Испанский специалист Хави покинет пост главного тренера каталонской Барселоны в конце сезона-2023/24.
Хави летом уйдет из Барселоны
О своем решении он объявил после поражения блаугранас от Вильярреала на Камп Ноу со счетом 3:5 в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
— Я хочу объявить, что 30 июня я больше не буду тренером Барсы. Я считаю, что ситуация должна измениться, и как болельщик Барселоны я не могу допустить нынешнего развития событий, — сказал Хави.
По его словам, за четыре месяца, оставшиеся на посту главного тренера Барселоны, он отдаст “все, что имеет”.
Хави сказал, что принял решение покинуть клуб “несколько дней назад”, и хотя поражение от Вильярреала заставило его объявить об этом, он “сделал бы это довольно быстро”.
Xavi Hernández: “I want to announce that on June 30 I will no longer continue as the coach at Barça. I think the situation needs to change course, and as a culer, I cannot allow the current situation.” pic.twitter.com/VSEfG2zRNt
— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2024
По его словам, он надеется, что это решение уменьшит стресс и напряжение, которые переживает его команда.
В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона занимает третью строчку, имея в активе 44 очка. Блаугранас отстают на восемь очков от второй Жироны и на десять от мадридского Реала, который возглавляет турнирку.