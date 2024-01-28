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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Главный тренер Барселоны Хави решил покинуть клуб по окончании сезона

Хаві
Фото: Depositphotos

Испанский специалист Хави покинет пост главного тренера каталонской Барселоны в конце сезона-2023/24.

Хави летом уйдет из Барселоны

О своем решении он объявил после поражения блаугранас от Вильярреала на Камп Ноу со счетом 3:5 в рамках 22-го тура чемпионата Испании.

— Я хочу объявить, что 30 июня я больше не буду тренером Барсы. Я считаю, что ситуация должна измениться, и как болельщик Барселоны я не могу допустить нынешнего развития событий, — сказал Хави.

По его словам, за четыре месяца, оставшиеся на посту главного тренера Барселоны, он отдаст “все, что имеет”.

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Хави сказал, что принял решение покинуть клуб “несколько дней назад”, и хотя поражение от Вильярреала заставило его объявить об этом, он “сделал бы это довольно быстро”.

По его словам, он надеется, что это решение уменьшит стресс и напряжение, которые переживает его команда.

В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона занимает третью строчку, имея в активе 44 очка. Блаугранас отстают на восемь очков от второй Жироны и на десять от мадридского Реала, который возглавляет турнирку.

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Источник: Sky Sports
Барселона, Футбол, Хави
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