Главный тренер Барселоны Хави решил покинуть клуб по окончании сезона

Испанский специалист Хави покинет пост главного тренера каталонской Барселоны в конце сезона-2023/24.

О своем решении он объявил после поражения блаугранас от Вильярреала на Камп Ноу со счетом 3:5 в рамках 22-го тура чемпионата Испании.

По его словам, за четыре месяца, оставшиеся на посту главного тренера Барселоны, он отдаст “все, что имеет”.

Хави сказал, что принял решение покинуть клуб “несколько дней назад”, и хотя поражение от Вильярреала заставило его объявить об этом, он “сделал бы это довольно быстро”.

Xavi Hernández: “I want to announce that on June 30 I will no longer continue as the coach at Barça. I think the situation needs to change course, and as a culer, I cannot allow the current situation.” pic.twitter.com/VSEfG2zRNt

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2024