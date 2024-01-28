Главный тренер Барселоны Хави решил покинуть клуб по окончании сезона

Испанский специалист Хави покинет пост главного тренера каталонской Барселоны в конце сезона-2023/24.

Хави летом уйдет из Барселоны

О своем решении он объявил после поражения блаугранас от Вильярреала на Камп Ноу со счетом 3:5 в рамках 22-го тура чемпионата Испании.

— Я хочу объявить, что 30 июня я больше не буду тренером Барсы. Я считаю, что ситуация должна измениться, и как болельщик Барселоны я не могу допустить нынешнего развития событий, — сказал Хави.

По его словам, за четыре месяца, оставшиеся на посту главного тренера Барселоны, он отдаст “все, что имеет”.

Сейчас смотрят

Хави сказал, что принял решение покинуть клуб “несколько дней назад”, и хотя поражение от Вильярреала заставило его объявить об этом, он “сделал бы это довольно быстро”.

Xavi Hernández: “I want to announce that on June 30 I will no longer continue as the coach at Barça. I think the situation needs to change course, and as a culer, I cannot allow the current situation.” pic.twitter.com/VSEfG2zRNt — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2024

По его словам, он надеется, что это решение уменьшит стресс и напряжение, которые переживает его команда.

В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона занимает третью строчку, имея в активе 44 очка. Блаугранас отстают на восемь очков от второй Жироны и на десять от мадридского Реала, который возглавляет турнирку.

Источник : Sky Sports

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.