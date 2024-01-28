Итальянец Синнер совершил феерический камбэк и выиграл дебютный титул Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер победил “нейтрального” россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.

Проиграв два стартовых сета, 22-летний Синнер совершил феерический камбэк и победил в трех следующих партиях — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 46 минут, за которые Синнер сделал 14 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов.

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Финал Australian Open-2024. Янник Синнер — Даниил Медведев

Для Янника Синнера это был первый финал на турнирах серии Grand Slam в карьере и дебютный трофей на таком уровне.

Начиная с четвертьфинала он одолел “нейтральных” россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева, а в полуфинале выбил из турнира первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии.

Для Медведева это был третий выход в финал Australian Open в карьере — оба предыдущих решающих матча он проиграл.

Отметим, что Синнер стал самым молодым чемпионом Australian Open за последние 32 года после Новака Джоковича и Джима Курье. Также Янник первый в истории теннисист из Италии, который триумфировал в финале на кортах Мельбурна.

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