Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Итальянец Синнер совершил феерический камбэк и выиграл дебютный титул Australian Open

Яннік Сіннер
Фото: Getty Images

Итальянский теннисист Янник Синнер победил “нейтрального” россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.

Проиграв два стартовых сета, 22-летний Синнер совершил феерический камбэк и победил в трех следующих партиях — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 46 минут, за которые Синнер сделал 14 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов.

Сейчас смотрят

Финал Australian Open-2024. Янник Синнер — Даниил Медведев

Для Янника Синнера это был первый финал на турнирах серии Grand Slam в карьере и дебютный трофей на таком уровне.

Начиная с четвертьфинала он одолел “нейтральных” россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева, а в полуфинале выбил из турнира первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии.

Для Медведева это был третий выход в финал Australian Open в карьере — оба предыдущих решающих матча он проиграл.

Отметим, что Синнер стал самым молодым чемпионом Australian Open за последние 32 года после Новака Джоковича и Джима Курье. Также Янник первый в истории теннисист из Италии, который триумфировал в финале на кортах Мельбурна.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Читайте также
Украинка Киченок проиграла в финале парного турнира Australian Open-2024
Кіченок Остапенко

Australian Open, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украинка Киченок проиграла в финале парного турнира Australian Open-2024
Кіченок Остапенко
Киченок пробилась в финал парного турнира Australian Open — кто соперницы
Людмила Кіченок Єлена Остапенко
Ястремская уступила китаянке в полуфинале Australian Open
Даяна Ястремська
Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open-2024 и установила собственный рекорд
Даяна Ястремська
Украинка Киченок впервые вышла в полуфинал парного турнира на Australian Open
Кіченок Остапенко

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь