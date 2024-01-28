Меня сделали Ким Чен Ыном: босс УЕФА объяснил, почему хочет изменить устав организации

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что устал и не уверен, планирует ли снова баллотироваться на пост главы европейского футбольного органа.

Об этом он сказал в интервью британской газете The Guardian, отметив, что сообщит об этом СМИ, “когда придет время”.

Чеферин также объяснил, почему намерен изменить устав УЕФА, что также позволит продлить срок пребывания в должности. По его словам, когда в 2017 году были внесены изменения по срокам в устав, то их формулировки “были настолько нечеткими, и что де-факто ограничений по срокам не было”.

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Он настаивает, что изменения в устав необходимы, иначе он “сможет баллотироваться вечно”.

Тогда Чеферина спросили, не кажется ли ему, что такие действия напоминают диктаторов, которые пытаются удержаться у власти и подорвать демократию.

В ответ босс УЕФА назвал этот вопрос непростым и сказал, что ответит на него, когда придет время. Он добавил, что людей вопрос изменения устава футбольной организации не очень волнует.

— Это большое дело для СМИ и некоторых людей, которые считают себя моральными авторитетами до тех пор, пока это не конфликтует с их личными интересами. Это изменение ничего не значит. Но оно было преподнесено как вау, и я стал для них как Ким Чен Ын из Северной Кореи. Это не так, и решение о том, баллотироваться или нет, зависит только от меня, — сказал Чеферин.

В декабре стало известно, что некоторые руководители УЕФА во главе с Чеферином намерены изменить устав организации. Таким образом они хотят сохранить свои должности до 2031 года.

Нынешний босс УЕФА Александер Чеферин был впервые избран на пост президента в 2016 году.

Источник : The Guardian

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