На шаг ближе к поясу: украинец Хегай досрочно победил опытного испанца

Украинец Арнольд Хегай одержал досрочную победу над испанцем Хоном Мартинесом во время вечера бокса в Барселоне (Испания).

Бой состоялся в полулегкой весовой категории. 31-летний Хегай победил техническим нокаутом в третьем раунде своего 36-летнего оппонента.

После этой победы Хегай приблизился к бою за чемпионский пояс. Сейчас титулом WBO в полулегком весе владеет мексиканский боксер Рафаэль Эспиноса.

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— На один шаг ближе к поясу. Слава Богу за все. Всем спасибо за поддержку и поздравления, — отреагировал после своей победы боксер.

Для украинца это уже 21-я победа на профессиональном ринге и 13-я досрочная. Также один поединок Хегая закончился ничьей, а еще один — поражением.

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В главном бою вечера встречались американцы Омар Канде Тринидад и Хосе Перес. Поединок состоялся в полулегком весе за вакантный пояс WBC Continental Americas. Победу одержал Тринидад нокаутом в восьмом раунде.

Кто такой Арнольд Хегай

Арнольд Хегай родом из Одесской области. Ранее он выступал в тайском боксе и выигрывал золото чемпионата мира в этом виде спорта.

В профессиональном боксе он дебютировал в 2015 году. До этого последний поединок он провел в июле 2023 года, когда нокаутом выиграл в ОАЭ бой у Фредди Лайнеса из Никарагуа.

Фото: Disrupt Promotions

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