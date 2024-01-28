Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Певец Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба из Англии

Роббі Вільямс
Фото: Depositphotos

Британский певец Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба Порт Вейл, который выступает в Первой лиге Англии (третий дивизион).

Об этом сообщила пресс-служба ФК Порт Вейл.

— Моя жизнь причудливая и удивительная, в ней было много поворотов, и то, что я стал президентом клуба Порт Вейл — это нечто особенное… Теперь я снова отдал свое сердце клубу, — сказал Уильямс.

По его словам, совладелица клуба Кэрол Шанахан “оживила” Порт Вейл, побуждая его снова вложить в него свой интерес и сердце.

Сейчас смотрят

49-летний Робби Уильямс родился в Сток-он-Тренте, где базируется ФК Порт Вейл. Музыкант никогда не скрывал, что является болельщиком команды из родного городка.

В то же время в августе 2023 года Уильямс опубликовал видео, в котором признался, что теперь он является “фанатом шпор”. В Instagram он поделился кадрами, на которых поет хит Angels, но с текстом переделанным фанатами Тоттенхэма.

Читайте также
Клопп поднял высокую планку: кто может стать следующим тренером Ливерпуля
Хабі Алонсо

Что известно о Порт Вейл

Порт Вейл является одним из старейших футбольных клубов Англии. Он был основан в 1876 году. Принципиальным соперником команды считается Сток Сити.

После 26-ти проведенных матчей в рамках Первой лиги Англии Порт Вейл имеет в своем активе 30 очков и занимает 20 место среди 24-х команд. Лидером турнирной таблицы является Портсмут (59 очков).

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Роббі Вільямс, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Меня сделали Ким Чен Ыном: босс УЕФА объяснил, почему хочет изменить устав организации
Александер Чеферін
Главный тренер Барселоны Хави решил покинуть клуб по окончании сезона
Хаві
Клопп поднял высокую планку: кто может стать следующим тренером Ливерпуля
Хабі Алонсо
Юрген Клопп сообщил о своем уходе из Ливерпуля в конце сезона — официально
Юрген Клопп
Репутация дороже: американская МЛС заблокировала трансфер футболиста в клуб в Россию
Хесус Феррейра

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь