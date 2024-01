Певец Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба из Англии

Британский певец Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба Порт Вейл, который выступает в Первой лиге Англии (третий дивизион).

Об этом сообщила пресс-служба ФК Порт Вейл.

По его словам, совладелица клуба Кэрол Шанахан “оживила” Порт Вейл, побуждая его снова вложить в него свой интерес и сердце.

49-летний Робби Уильямс родился в Сток-он-Тренте, где базируется ФК Порт Вейл. Музыкант никогда не скрывал, что является болельщиком команды из родного городка.

Last night we sat down with the newly named Club President, Robbie Williams! #PVFC pic.twitter.com/4okeVTG66I

— Port Vale FC (@OfficialPVFC) January 27, 2024