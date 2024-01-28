Певец Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба из Англии

Британский певец Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба Порт Вейл, который выступает в Первой лиге Англии (третий дивизион).

Об этом сообщила пресс-служба ФК Порт Вейл.

— Моя жизнь причудливая и удивительная, в ней было много поворотов, и то, что я стал президентом клуба Порт Вейл — это нечто особенное… Теперь я снова отдал свое сердце клубу, — сказал Уильямс.

По его словам, совладелица клуба Кэрол Шанахан “оживила” Порт Вейл, побуждая его снова вложить в него свой интерес и сердце.

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49-летний Робби Уильямс родился в Сток-он-Тренте, где базируется ФК Порт Вейл. Музыкант никогда не скрывал, что является болельщиком команды из родного городка.

Last night we sat down with the newly named Club President, Robbie Williams! #PVFC pic.twitter.com/4okeVTG66I — Port Vale FC (@OfficialPVFC) January 27, 2024

В то же время в августе 2023 года Уильямс опубликовал видео, в котором признался, что теперь он является “фанатом шпор”. В Instagram он поделился кадрами, на которых поет хит Angels, но с текстом переделанным фанатами Тоттенхэма.

Что известно о Порт Вейл

Порт Вейл является одним из старейших футбольных клубов Англии. Он был основан в 1876 году. Принципиальным соперником команды считается Сток Сити.

После 26-ти проведенных матчей в рамках Первой лиги Англии Порт Вейл имеет в своем активе 30 очков и занимает 20 место среди 24-х команд. Лидером турнирной таблицы является Портсмут (59 очков).

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