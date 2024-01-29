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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Это не был чисто футбольный матч: сборная Украины перед игрой с Россией в 1999-м жила в посольстве

збірна України перед матчем з росією

Перед матчем Россия — Украина в 1999 году нашу национальную команду поселили не в комфортабельном отеле, а в украинском посольстве в Москве.

Об этом идет речь в документальном фильме о матче Россия — Украина.

Это объясняли мерами безопасности, частично из-за принципиальности футбольного матча, а также терактов, которые произошли в жилых домах в России в сентябре 1999 года.

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— Нас поселили тогда в посольстве Украины. У нас была охрана. Это было так ненормально для футбольного матча, — рассказал в фильме Андрей Шевченко.

По словам тогдашнего игрока национальной команды Владислава Ващука, условия были откровенно ужасными.

— Когда мы приехали в посольство, там кровати были такие, что спать сложно было. Там сидеть надо было, — вспоминает Ващук.

Футболистов пытались оградить, в частности прятали от российской прессы. Большинство игроков узнали о пропагандистских заголовках с отсылкой к анаграмме российских черносотенцев лишь через несколько дней после матча.

Вспоминая тот матч, новоиспеченный президент УАФ Шевченко говорит, что “это не был чисто футбольный матч, это был политический матч”.

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Но игра завершилась ничьей 1:1 и незабываемым моментом с голом Шевченко, после которого российский комментатор сказал с придыханием: ах, Филимонов, Боже мой… И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота.

Ничейный счет позволил сборной Украины занять с 20 очками второе место в группе, пропустив Францию (21). Однако выйти на турнир сине-желтым не удалось. В матчах плей-офф наша команда уступила сборной Словении (1:2, 1:1).

Источник: Телебачення Торонто

Андрей Шевченко, Владислав Ващук, Сборная России, Сборная Украины, Футбол
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