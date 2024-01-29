Это не был чисто футбольный матч: сборная Украины перед игрой с Россией в 1999-м жила в посольстве

Перед матчем Россия — Украина в 1999 году нашу национальную команду поселили не в комфортабельном отеле, а в украинском посольстве в Москве.

Об этом идет речь в документальном фильме о матче Россия — Украина.

Это объясняли мерами безопасности, частично из-за принципиальности футбольного матча, а также терактов, которые произошли в жилых домах в России в сентябре 1999 года.

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— Нас поселили тогда в посольстве Украины. У нас была охрана. Это было так ненормально для футбольного матча, — рассказал в фильме Андрей Шевченко.

По словам тогдашнего игрока национальной команды Владислава Ващука, условия были откровенно ужасными.

— Когда мы приехали в посольство, там кровати были такие, что спать сложно было. Там сидеть надо было, — вспоминает Ващук.

Футболистов пытались оградить, в частности прятали от российской прессы. Большинство игроков узнали о пропагандистских заголовках с отсылкой к анаграмме российских черносотенцев лишь через несколько дней после матча.

Вспоминая тот матч, новоиспеченный президент УАФ Шевченко говорит, что “это не был чисто футбольный матч, это был политический матч”.

Но игра завершилась ничьей 1:1 и незабываемым моментом с голом Шевченко, после которого российский комментатор сказал с придыханием: ах, Филимонов, Боже мой… И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота.

Ничейный счет позволил сборной Украины занять с 20 очками второе место в группе, пропустив Францию (21). Однако выйти на турнир сине-желтым не удалось. В матчах плей-офф наша команда уступила сборной Словении (1:2, 1:1).

Источник: Телебачення Торонто

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