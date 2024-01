Кубок Азии-2023 по футболу: фавориты, где смотреть и расписание матчей

Кубок Азии по футболу-2023 стартовал 12 января в Катаре и продлится до 10 февраля 2024 года. Матчи запланированы на девяти катарских стадионах.

В финальную часть прибились 24 национальные сборные. Действующим чемпионом соревнований является сборная Катара, которая в 2019 году в финальном матче сенсационно обыграла сборную Японии и выиграла свой первый в истории Кубок Азии.

Сначала турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от идеи проведения Кубка Азии по футболу из-за Covid-19.

Победитель Кубка Азии получит $5 млн, финалист — $3 млн. Команды, которые проиграют в полуфинале, заработают по $1 млн, а все 24 команды-участницы получат гонорар в размере $200 тыс.

Факты ICTV собрали главную информацию о турнире, где смотреть, кто главный фаворит, расписание турнира и главные звезды.

Во время жеребьевки основной части турнира команды разделили на шесть групп по четыре участника в каждой.

Впервые в истории за трофей будет соревноваться Таджикистан — эта сборная единственный дебютант турнира. После почти 50-летнего отсутствия на турнире выступит Гонконг, а для Индии это будет второе участие подряд.

matches. nations. ultimate crown.

The quest towards etching their names in history begins today! #AsianCup2023 | #HayyaAsia pic.twitter.com/sEw5O65GvG

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 12, 2024