Кубок Азии-2023 по футболу: фавориты, где смотреть и расписание матчей

Кубок Азии по футболу-2023 стартовал 12 января в Катаре и продлится до 10 февраля 2024 года. Матчи запланированы на девяти катарских стадионах.

В финальную часть прибились 24 национальные сборные. Действующим чемпионом соревнований является сборная Катара, которая в 2019 году в финальном матче сенсационно обыграла сборную Японии и выиграла свой первый в истории Кубок Азии.

Сначала турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от идеи проведения Кубка Азии по футболу из-за Covid-19.

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Победитель Кубка Азии получит $5 млн, финалист — $3 млн. Команды, которые проиграют в полуфинале, заработают по $1 млн, а все 24 команды-участницы получат гонорар в размере $200 тыс.

Факты ICTV собрали главную информацию о турнире, где смотреть, кто главный фаворит, расписание турнира и главные звезды.

Составы групп на Кубке Азии

Во время жеребьевки основной части турнира команды разделили на шесть групп по четыре участника в каждой.

Впервые в истории за трофей будет соревноваться Таджикистан — эта сборная единственный дебютант турнира. После почти 50-летнего отсутствия на турнире выступит Гонконг, а для Индии это будет второе участие подряд.

Группа А : Катар, Китай, Таджикистан, Ливан;

: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан; Группа В : Австралия, Узбекистан, Сирия, Индия;

: Австралия, Узбекистан, Сирия, Индия; Группа С : Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина;

: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина; Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам;

Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам; Группа E : Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн;

: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн; Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман.

Расписание турнира и ключевые даты

Кубок Азии-2023 стартовал в пятницу, 12 января, матчем-открытием между Катаром и Ливаном.

Групповой этап завершился 25 января, а тремя днями позже началась стадия плей-офф. Матчи 1/4 финала запланированы на 2-3 февраля, а финалисты определятся 6-7 февраля.

Финал Кубка Азии состоится 10 февраля. Матча за третье место не будет.

Групповой этап — 12-25 января;

1/8 финала — 28-31 января;

1/4 финала — 2-3 февраля;

Полуфиналы — 6-7 февраля;

Финал — 10 февраля.

Фавориты Кубка Азии-2023

Главным фаворитом турнира, по мнению букмекеров, является сборная Японии. Среди футболистов, вызванных в сборную, есть несколько известных имен, а многие игроки представляют топ-клубы Европы: Такуми Минамино, Такехиро Томиясу, Хироки Ито, Ватару Эндо, Аясе Уэда, Такефуса Кубо.

Хорошие шансы на титул имеют также команды Южной Кореи во главе с капитаном Тоттенхэм Хотспур Сон Хын Мином, а также Австралия и действующий чемпион Катар.

Главные фавориты по версии букмекеров:

Япония — 2.62;

Южная Корея — 5.00;

Иран — 6.50;

Австралия — 7.50;

Саудовская Аравия и Катар — 11.00.

Где смотреть Кубок Азии-2023

В Украине матчи Кубка Азии по футболу в Катаре транслируют каналы Поверхность ТВ.

Матчи турнира будут показаны в прямом эфире и в записи на каналах Sport 1, Sport 2, Sport 3, Sport 4, Sport 1 Baltic и Sport 2 Baltic. Эти каналы также доступны на некоторых ОТТ-платформах, в частности Megogo.

В США матчи Кубка Азии будут доступны для прямой трансляции через Paramount+ и Fubo. В Великобритании их покажет стриминговый сервис TrillerTV по подписке.

Главные звезды Кубка Азии

Звездой турнира считается капитан сборной Южной Кореи и лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин. Также за сборную азиатских тигров сыграют защитник мюнхенской Баварии Ким Мин Дже, форвард Вулверхэмптона Хван Хи Чан и полузащитник ПСЖ Ли Кан Ин.

Звездный состав имеет также сборная Японии, за которую выступит хавбек Ливерпуля Ватару Эндо, игрок Брайтона Каору Митома, вингер французского Монако Такуми Минамино и защитник Арсенала Такехиро Томиясу.

Среди тренеров также есть звездные имена: многократный обладатель титулов итальянец Роберто Манчини возглавляет Саудовскую Аравию, а немец Юрген Клинсманн попытается привести к трофею Южную Корею.

Также аргентинский специалист Эктор Купер, который дважды выводил в финал Лиги чемпионов испанскую Валенсию, сейчас возглавляет национальную сборную Сирии.

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