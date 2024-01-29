Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером, которая руководила командой в матче Бундеслиги

Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером, которая руководила командой во время матча Бундеслиги. Это произошло в матче 19-го тура чемпионата Германии между Унионом и Дармштадтом.

Осенью 32-летняя Эта была назначена ассистентом тренера берлинского Униона Ненада Белицы.

В предыдущем туре наставник команды толкнул в лицо Лероя Сане из мюнхенской Баварии, за что хорватский специалист получил трехматчевую дисквалификацию. В отсутствие Белицы командой руководила Эта.

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Первый матч в статусе и.о. главного тренера Мари-Луизы Эта завершился победой. Унион взял верх над Дармштадтом со счетом 1:0 благодаря голу Бенедикта Голлербаха.

Также Эта выполнила все предматчевые и послематчевые медиа-обязанности, которые должны выполнять по регламенту тренеры футбольных команд.

— Мы очень рады, что смогли так хорошо сыграть сегодня. Мы выполнили то, что ставили перед собой на поле, — сказала Эта после матча.

Что известно о Мари-Луизе Эта

Прежде чем начать тренерскую деятельность, Эта имела успешную карьеру игрока. В 17-летнем возрасте она выиграла женскую Лигу чемпионов УЕФА с Турбиной Потсдам в 2010 году.

Она также помогла клубу выиграть три подряд титулы Бундеслиги между 2009 и 2011 годами.

Эта повесила бутсы на гвоздь в возрасте 26 лет, после чего перешла на тренерскую работу. Она возглавляла молодежные команды Германии, прежде чем присоединиться к Униону в 2023 году.

В турнирной таблице чемпионата Германии Унион занимает 15 место после 18 сыгранных матчей. Лидером остается леверкузенский Байер, который имеет 49 очков в 19 матчах.

Напомним, в декабре прошлого года матч АПЛ впервые доверили судить женщине. Ребекка Уэлч вышла в статусе главного рефери матча Фулхэм — Бернли.

Источник : Sky Sports

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