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Реальность такова, что я в голове Фьюри: Усик сделал заявление за 3 недели до боя

Реальность такова, что я в голове Фьюри: Усик сделал заявление за 3 недели до боя
Фото: Getty Images

Украинский боксер Александр Усик считает, что ему удалось залезть в голову своему будущему сопернику Тайсону Фьюри перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Его слова цитирует IFL TV в социальной сети X.

— Тайсон Фьюри — это тот, кто слишком много говорит. Идея заключается в том, чтобы залезть мне в голову. Но реальность такова, что я в его голове, — сказал Усик.

Украинец часто обменивается едкими словами с британцем. Усик называет Фьюри жадным пузом, а Тайсон в ответ говорит на Александра “сосиска”.

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Когда состоится бой Усик — Фьюри

Бой Усик — Фьюри запланирован на 17 февраля 2024 года в аравийской столице Рияде.

Поединок станет главным событием боксерского вечера на местной Kingdom Arena.

На кону будут стоять четыре пояса: три (WBA, WBO и IBF), которыми владеет Усик, а также титул WBC Фьюри.

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Источник: IFL TV

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Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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