Еле выиграет раунд: экс-чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко — Камбосос
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от предстоящего боя за титул IBF между Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом.
Американец заявил, что отдает предпочтение украинцу, а вот насчет Камбососа выразил сомнение. Он считает, что австралийцу с большим трудом удастся записать в свой актив один раунд.
— Я думаю, что он (Камбосос, — Ред.), вероятно, с трудом выиграет раунд или не выиграет ни одного в этом бою. Я считаю, что он должен уйти на пенсию после этого боя, — сказал Малиньяджи.
Он добавил, что Камбосос “обеспечил себя финансово, поэтому проблем быть не должно”.
Что известно о бое Ломаченко — Камбосос
Бой между Ломаченко и Камбососом состоится 12 мая 2024 года в Австралии.
Недавно Василий подтвердил проведение боя, опубликовав сообщение в Instagram с постером предстоящего поединка. На нем указана дата и то, что боксерский вечер состоится в Австралии, но без указания города.
На кону боя будет стоять титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.
Чемпионский пояс IBF стал вакантным после того, как его освободил американец Девин Хейни, когда сменил весовую категорию.