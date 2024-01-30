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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Еле выиграет раунд: экс-чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко — Камбосос

Ломаченко Камбосос
Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от предстоящего боя за титул IBF между Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом.

Американец заявил, что отдает предпочтение украинцу, а вот насчет Камбососа выразил сомнение. Он считает, что австралийцу с большим трудом удастся записать в свой актив один раунд.

— Я думаю, что он (Камбосос, — Ред.), вероятно, с трудом выиграет раунд или не выиграет ни одного в этом бою. Я считаю, что он должен уйти на пенсию после этого боя, — сказал Малиньяджи.

Он добавил, что Камбосос “обеспечил себя финансово, поэтому проблем быть не должно”.

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Что известно о бое Ломаченко — Камбосос

Бой между Ломаченко и Камбососом состоится 12 мая 2024 года в Австралии.

Недавно Василий подтвердил проведение боя, опубликовав сообщение в Instagram с постером предстоящего поединка. На нем указана дата и то, что боксерский вечер состоится в Австралии, но без указания города.

На кону боя будет стоять титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Чемпионский пояс IBF стал вакантным после того, как его освободил американец Девин Хейни, когда сменил весовую категорию.

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Источник: Boxing Scene
Бокс, Василий Ломаченко
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