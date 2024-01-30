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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Он уже ушел на пенсию? Неймар озадачил болельщиков избыточным весом

Он уже ушел на пенсию? Неймар озадачил болельщиков избыточным весом
Фото: Getty Images

Бразильский футболист саудовского Аль-Хиляля Неймар посетил вечеринку своего соотечественника Ромарио по случаю празднования его 58-летия.

В сети появились кадры Неймара из ночного клуба, которые мигом стали обсуждать его поклонники. Прежде всего из-за внешнего вида форварда.

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Пока футболист восстанавливается от травмы, полученной в октябрьском матче за национальную команду, он, похоже, набрал несколько лишних килограммов.

После травмы Неймар не часто появлялся на публике. Поэтому футбольные болельщики живо обсуждали внешний вид игрока, его возможный избыточный вес и физическое состояние.

В частности, в социальной сети X фанаты разводят дискуссии относительно внешнего вида Неймара:

  • Он поправился или это эффект одежды?
  • Характерная черта бразильских игроков в возрасте 30+ их тела становятся габаритными, за исключением Кака;
  • Ромарио выглядит лучше, чем сам Неймар;
  • Эффект арабских футбольных лиг;
  • Неймар уже ушел на пенсию?

В октябре во время матча сборной Бразилии против Уругвая Неймар травмировал левое колено и покинул поле в слезах. Из-за повреждения он выбыл на три месяца.

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Неймар сейчас является игроком саудовского клуба Аль-Хиляль, к которому присоединился в летнее трансферное окно. С новым клубом он заключил двухлетний контракт. До того, как травмироваться, он успел выйти в футболке нового клуба на поле лишь в пяти матчах.

Неймар, Футбол
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