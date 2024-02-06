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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сборная Украины выбрала стадион, где будет играть финал отбора плей-офф на Евро-2024

стадіон у Вроцлаві
Фото: Depositphotos

Сборная Украины в марте сыграет за право выйти в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024 года.

В полуфинале плейоф подопечным Сергея Реброва предстоит игра 21 марта на выезде против команды Боснии и Герцеговины. В случае победы в финале их ждет игра с победителем пары Израиль — Исландия.

Сборная Украины сыграет во Вроцлаве

Второй поединок будет номинально домашним для сине-желтых. Он состоится в польском Вроцлаве на стадионе Тарчинский Арена 26 марта, сообщила пресс-служба УАФ.

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В случае поражения от боснийцев сборная Украины проведет в тот день товарищеский поединок с командой, которая уступит в матче Израиль — Исландия.

На арене во Вроцлаве сборная Украины будет играть уже второй раз. В сентябре 2023 года сине-желтые в отборе на Евро-2024 сыграли вничью с Англией со счетом 1:1. Матч состоялся при заполненных трибунах 45-тысячного стадиона.

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Источник: УАФ
Сборная Украины, Футбол
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