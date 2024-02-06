Сборная Украины выбрала стадион, где будет играть финал отбора плей-офф на Евро-2024
Сборная Украины в марте сыграет за право выйти в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024 года.
В полуфинале плейоф подопечным Сергея Реброва предстоит игра 21 марта на выезде против команды Боснии и Герцеговины. В случае победы в финале их ждет игра с победителем пары Израиль — Исландия.
Сборная Украины сыграет во Вроцлаве
Второй поединок будет номинально домашним для сине-желтых. Он состоится в польском Вроцлаве на стадионе Тарчинский Арена 26 марта, сообщила пресс-служба УАФ.
В случае поражения от боснийцев сборная Украины проведет в тот день товарищеский поединок с командой, которая уступит в матче Израиль — Исландия.
На арене во Вроцлаве сборная Украины будет играть уже второй раз. В сентябре 2023 года сине-желтые в отборе на Евро-2024 сыграли вничью с Англией со счетом 1:1. Матч состоялся при заполненных трибунах 45-тысячного стадиона.