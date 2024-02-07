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Украина требует у МОК отстранить от соревнований россиян и белорусов, которые поддерживают войну

Олімпіада Париж 2024
Фото: Depositphotos

Украина требует от Международного олимпийского комитета (МОК) вмешаться и отстранить от соревнований российских и белорусских атлетов, которые поддерживают войну.

Такое требование озвучили заместитель главы Минмолодежспорта по вопросам европейской интеграции Андрей Чесноков и член Комиссии атлетов НОК Украины Владислав Гераскевич во время встречи с членом исполкома МОК Эммой Терхо.

Со стороны Украины были приведены многочисленные факты пренебрежения прямыми доказательствами поддержки войны российскими и белорусскими атлетами руководителями международных спортивных федераций борьбы, дзюдо, тхэквондо и тому подобное.

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— Такая ситуация ставит под сомнение озвученную президентом МОК Томасом Бахом позицию, что все международные спортивные федерации эффективно выполняют рекомендованные условия МОК по допуску индивидуальных нейтральных атлетов, — отметил Чесноков.

Он отметил, что из-за безответственного решения исполкома МОК о допуске спортсменов из государств-агрессоров на Олимпиаду-2024, где снова четко не определены критерии нейтральности и четкие механизмы мониторинга фактов поддержки войны, это создает еще больше предпосылок для нежелания атлетов из многих стран участвовать в соревнованиях совместно с пособниками убийц украинцев.

В ответ Терхо сказала, что высказанные украинской стороной аргументы будут доведены до сведения членов исполкома МОК и Комиссии атлетов МОК.

Напомним, в декабре 2023 года исполком МОК решил допустить индивидуальных спортсменов из стран-агрессоров к летним Олимпийским играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В заявлении говорилось, что атлеты и персонал, которые поддерживают войну против Украины или являются сотрудниками силовых структур стран-агрессоров, не смогут принять участие.

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Источник: Минмолодежьспорт
Министерство спорта, МОК, Олимпийские игры
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