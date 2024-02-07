Он выглядит очень впечатляюще: известный тренер назвал фаворита боя Усик — Фьюри

Бой Усик — Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе перенесли на 18 мая из-за неожиданной травмы британского боксера во время спарринга.

Несмотря на это боксерское сообщество не прекращает обсуждать возможного фаворита этого поединка.

Свое мнение по этому поводу высказал Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер временного чемпиона WBC во втором среднем весе Давида Бенавидеса.

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Специалист заявил, что является фанатом обоих боксеров, но предпочтение отдает украинцу.

— Я бы выбрал Усика с небольшим преимуществом, возможно, 60 на 40. Это из-за того, как он двигается, работает под углами, и он выглядит очень впечатляюще. Поэтому я ставлю на Усика с небольшим преимуществом, но все может произойти, — сказал Бенавидес в интервью Fight Hub TV.

Он сказал, что на ринге Усик напоминает ему Василия Ломаченко. Бенавидес также назвал Фьюри замечательным бойцом, “очень смешным, который заставляет его смеяться. По его словам, это должен быть замечательный и зрелищный бой.

Бой Усик — Фьюри перенесли

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который должен был состояться 17 февраля, отменили из-за травмы, которую получил британец во время спарринга 2 февраля.

После отмены поединка менеджер украинца Эгис Климас назвал британца “долбаным трусом”, который “сделает все, чтобы не встретиться с Усиком”.

5 февраля стало известно, что бой Усик — Фьюри в саудовском Рияде перенесли на 18 мая 2024 года.

Источник: Fight Hub TV

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