Иордания — Катар: где смотреть финал Кубка Азии-2023 и прогноз букмекеров

В финальном матче Кубка Азии-2023 в Катаре сойдутся команды Иордании и Катара, который является действующим чемпионом турнира.

Игра состоится 10 февраля в катарском городе Лусаил на одноименном стадионе.

Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Футбольные болельщики в Украине могут посмотреть финал Кубка Азии-2023 в прямом эфире на телеканале Sport 1, оператора спутникового телевидения Поверхность ТВ.

В США финал Кубка Азии в прямой трансляции покажет Paramount+. В Великобритании игру покажет стриминговый сервис TrillerTV по подписке.

По мнению букмекеров, фаворитами матча является Катар. На победу подопечных Тинтина Маркеса принимают ставки с коэффициентом 2.09. Успех Иордании оценивают в 4.05. Ничейный исход встречи в основное время — 3.30.

На то, что Катар одержит победу в компенсированное время, дают 9.00, тогда как на подопечных Хуссейна Аммута — 12.00. На успех команд после серии пенальти коэффициент одинаковый — 11.00.

На стадии группового этапа Иордания одержала одну победу, разгромив Малайзию (4:0), во втором матче она расписала ничью с Южной Кореей (2:2), а затем уступила Бахрейну (0:1).

В 1/8 финала иорданцы обыграли иракцев (3:2), а в четвертьфинале минимально взяли верх над Таджикистаном (1:0). За выход в финал они встретились с корейцами и сенсационно переиграли Сон Хын Мина и компанию со счетом 2:0.

QATAR is in the finals for the second time in their history#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/icdFoh51VO

— AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) February 7, 2024