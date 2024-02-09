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Иордания — Катар: где смотреть финал Кубка Азии-2023 и прогноз букмекеров

Лусаїл стадіон
Фото: Getty Images

В финальном матче Кубка Азии-2023 в Катаре сойдутся команды Иордании и Катара, который является действующим чемпионом турнира.

Игра состоится 10 февраля в катарском городе Лусаил на одноименном стадионе.

Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

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Где смотреть Иордания — Катар

Футбольные болельщики в Украине могут посмотреть финал Кубка Азии-2023 в прямом эфире на телеканале Sport 1, оператора спутникового телевидения Поверхность ТВ.

В США финал Кубка Азии в прямой трансляции покажет Paramount+. В Великобритании игру покажет стриминговый сервис TrillerTV по подписке.

Прогноз букмекеров на матч Иордания — Катар

По мнению букмекеров, фаворитами матча является Катар. На победу подопечных Тинтина Маркеса принимают ставки с коэффициентом 2.09. Успех Иордании оценивают в 4.05. Ничейный исход встречи в основное время — 3.30.

На то, что Катар одержит победу в компенсированное время, дают 9.00, тогда как на подопечных Хуссейна Аммута — 12.00. На успех команд после серии пенальти коэффициент одинаковый — 11.00.

Каким был путь Иордании и Катара к финалу

На стадии группового этапа Иордания одержала одну победу, разгромив Малайзию (4:0), во втором матче она расписала ничью с Южной Кореей (2:2), а затем уступила Бахрейну (0:1).

В 1/8 финала иорданцы обыграли иракцев (3:2), а в четвертьфинале минимально взяли верх над Таджикистаном (1:0). За выход в финал они встретились с корейцами и сенсационно переиграли Сон Хын Мина и компанию со счетом 2:0.

Хозяин соревнований Катар в родных стенах взял максимум очков в трех матчах в группе, обыграв Ливан (3:0), Таджикистан (1:0) и Китай (1:0).

В плей-офф катарцы сперва обыграли палестинцев (2:1), а в 1/4 финала на силу прошли Узбекистан после серии пенальти (1:1, пен. 3:2). За путевку в финал они сошлись с командой Ирана, которую переиграли 3:2.

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Сборная Катара, Йорданія, Кубок Азии, Футбол
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