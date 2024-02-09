Бывшие соперники Ломаченко провели титульный бой: все завершилось скандальным решением

В Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся бой между двумя бывшими соперниками Василия Ломаченко — Теофимо Лопесом и Джемейном Ортисом.

Это было главное событие боксерского вечера, а на кону стояли титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе, а также пояс The Ring, которыми владел Лопес.

Теофимо удалось защитить свои пояса после 12 раундов боя и единогласного решения судей: двое рефери засвидетельствовали счет 115:113, а один — 117:111. После боя Ортис назвал судейские решения “просто смешными”.

Сейчас смотрят

Как прошел бой Лопес — Ортис

С первого раунда Ортис задал тон поединку, четко соблюдая дистанцию, что заставило Лопеса действовать первым номером. Джемейн несколько раз зажимал соперника в углу ринга.

Ближе к середине боя Лопес начал наращивать темп и атаковать агрессивнее. В четвертом раунде Ортис едва не оказался в нокдауне после удара Теофимо.

В седьмом раунде боксеры столкнулись головами, после чего в ринге появился врач, поскольку у Джамейна над глазом началось серьезное кровотечение. В чемпионских раундах Лопес продолжал атаковать и идти вперед, не снижая темпа. Ортис периодически отвечал, но делал это редко.

Некоторые звезды бокса поставили под сомнение справедливость победы Лопеса из-за статистики. Ортис выбросил больше ударов, чем Лопес — 409 против 364. Также у него на два попадания больше — 80 против 78. Однако силовых ударов больше нанес Теофимо — 66 против 60.

Для Лопеса это была первая защита титула чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе. После боя Теофимо заявил, что собирается подняться в полусредний вес, чтобы биться с Теренсом Кроуфордом.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.