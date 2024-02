Слетела кепка: обидчик Ломаченко устроил драку с Гарсией, с которым договорился о бое

Обидчик Василия Ломаченко и чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни проведет следующий бой против своего соотечественника, американца Райана Гарсии.

Об этом сообщил сервис DAZN в социальной сети X, опубликовав постер.

Бой Хейни — Гарсия состоится 20 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада. На кону будет стоять чемпионский пояс, который Хейни завоевал в крайнем бою против Реджиса Прогрейса. А перед этим победил в мае Василия Ломаченко.

Последний бой Гарсии состоялся 2 декабря 2023 года, когда он разгромил Оскара Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде.

В сети также распространяют словесную перепалку и потасовку между боксерами, которую опубликовал Гарсия.

Devin is getting pimped by his dad the pimp sad to see. 4-20 he will be crying begging please have mercy. Save your son bill. pic.twitter.com/BnUMhORclP

— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 10, 2024