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Слетела кепка: обидчик Ломаченко устроил драку с Гарсией, с которым договорился о бое

Хейні Гарсія

Обидчик Василия Ломаченко и чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни проведет следующий бой против своего соотечественника, американца Райана Гарсии.

Об этом сообщил сервис DAZN в социальной сети X, опубликовав постер.

Когда состоится бой Хейни — Гарсия

Бой Хейни — Гарсия состоится 20 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада. На кону будет стоять чемпионский пояс, который Хейни завоевал в крайнем бою против Реджиса Прогрейса. А перед этим победил в мае Василия Ломаченко.

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Последний бой Гарсии состоялся 2 декабря 2023 года, когда он разгромил Оскара Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде.

В сети также распространяют словесную перепалку и потасовку между боксерами, которую опубликовал Гарсия.

После словесных оскорблений в сторону друг друга Гарсия толкнул Хейни, у которого даже упал с головы головной убор. Охране пришлось вмешаться и разнять боксеров.

Но после этого страсти не утихли. Райан начал провоцировать отца Хейни, который является тренером сына. Тот пытался наброситься на Гарсию, но его удалось сдержать.

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Фото: DAZN

Бокс
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