Катар стал победителем Кубка Азии-2023, забив Иордании три гола с пенальти

Сборная Катара успешно защитила титул чемпиона Азии, победив команду Иордании со счетом 3:1 в финальном матче Кубка Азии. Игра состоялась в катарском городе Лусаил на одноименном стадионе.

Для Катара это второй континентальный титул в истории, тогда как Иордания впервые играла в решающем матче этого турнира.

Как прошел финал Куба Азии-2023 Иордания — Катар

Катарцы вышли вперед на 22-й минуте, после того форвард Акрам Афиф реализовал пенальти. Иордании удалось сравнять в середине второго тайма благодаря голу Язана Аль-Наимата.

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Но паритет в счете продержался всего шесть минут. Катарцы заработали еще одно право на пробитие одиннадцатиметрового удара после просмотра арбитром VAR за подкат иорданца Махмуда Аль-Марди. Пенальти снова реализовал Афиф.

Третий гол Катар забил также с пенальти, но уже в компенсированное время после того, как Афифа сбил в штрафной голкипер Иордании Язид Абу Лайла. Удар с отметки также пошел бить Афиф и переиграл в третий раз голкипера.

Таким образом Катар успешно защитил титул чемпиона Кубка Азии. Лучшим бомбардиром турнира стал Акрам Афиф, который забил восемь голов, три из которых в финальном матче с пенальти.

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