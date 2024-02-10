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Нигерия — Кот-д’Ивуар: где смотреть финал КАН-2023 и прогноз букмекеров

Кот-д'Івуар - Нігерія
Фото: Getty Images

В финальном матче Кубка африканских наций-2023 сойдутся команды Нигерии и Кот-д’Ивуара.

Игра состоится 11 февраля в Абиджане, столице Кот-д’Ивуара, на Олимпийском стадионе Эбимпе.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть Нигерия — Кот-д’Ивуар

Футбольные болельщики в Украине могут посмотреть финал Кубка африканских наций в прямом эфире на платформе MEGOGO в разделе Спорт.

В Великобритании финал КАН-2023 будут показывать телеканалы Sky и BBC.

Прогноз букмекеров на игру Нигерия — Кот-д’Ивуар

По мнению букмекеров, фаворитами матча является Нигерия. На победу подопечных Жозе Пезейру принимают ставки с коэффициентом 2.72. Успех Кот-д’Ивуара оценивают в 2.97. Ничейный исход встречи в основное время — 2.93.

На то, что Нигерия или Кот-д’Ивуар одержат победу в овертайме дают 12.00. На успех команд после серии пенальти коэффициент одинаковый — 8.50.

Каким был путь Нигерии и Кот-д’Ивуара к финалу

Нигерия и Кот-д’Ивуар встречались на стадии группового этапа во втором туре. Победу тогда одержали нигерийцы со счетом 1:0.

Кроме победы над ивуарийцами в группе они обыграли Гвинею-Бисау (1:0) и расписали ничью с Экваториальной Гвинеей (1:1). В 1/8 финала Нигерия уверенно обыграла Камерун (2:0), а в четвертьфинале взяла верх над Анголой (1:0).

За выход в финал подопечные Перейру играли с командой ЮАР. Основное и компенсированное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти нигерийцы пробивали точнее — 4:2.

Хозяева турнира начали групповой этап с победы над Гвинеей-Бисау (2:0), а после поражения от Нигерии разгромили команду Экваториальной Гвинеи (4:0).

На стадии плей-офф первым соперником ивуарийцев стал чемпион предыдущего турнира Сенегал, который они обыграли после серии пенальти — 1:1 (пен. 5:4). В четвертьфинале Кот-д’Ивуар обыграл Мали (2:1), а в матче за выход в финал нанес минимальное поражение ДР Конго (1:0).

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Сборная Нигерии, Кот-д'Івуар, Кубок Африки, Футбол
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