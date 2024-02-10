Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Супербоул-2024 побьет рекорд по рекламным расходам в США

Супербоул
Фото: Getty Images

Финальная игра НФЛ Супербоул-2024 (Super Bowl LVIII) станет крупнейшим в истории рекламным мероприятием в США. Это связано с тем, что мировые бренды потратят примерно $650 млн на телевизионные слоты во время игры.

Супербоул в 2024 году состоится в ночь на 12 февраля в Лас-Вегасе на Эллиджент Стэдиум. За трофей Винса Ломбарди сойдутся действующий чемпион Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

Как пишет Financial Times, бренды заплатят около $7 млн за 30 секунд рекламы во время Супербоула, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году.

Сейчас смотрят

По оценкам глобального рекламного агентства Dentsu, игра ознаменует собой успешный уикенд для Paramount, который имеет права на показ игры в США и транслирует ее на телеканалах CBS и Nickelodeon. Ожидается, что Paramount получит более $650 млн доходов от телевизионной рекламы.

Читайте также
Супербоул-2024 покажут бесплатно в Украине: где и когда смотреть финал НФЛ
Елліджент Стедіум

Кроме того, бренды потратят еще миллионы на производство рекламы. В этом году компании привлекли ряд знаменитостей, в частности: Лионеля Месси, Дженнифер Энистон, Кристофера Уокен, Снуп Догга, Джейсона Мамоа, Викторию и Дэвид Бекхэмов.

Дженіфер Еністон у рекламі Uber Eats

Скриншот: Дженифер Энистон в рекламе Uber Eats

Также ожидается, что финальная игра НФЛ привлечет внимание благодаря певице Тейлор Свифт, которая находится в отношениях с игроком Чифс Трэвисом Келсом. Компания Paramount еще в ноябре заявила, что реклама уже “практически распродана”.

В США рекламные паузы во время Супербоула являются национальным развлечением, а также витриной для демонстрации возможностей и распространения традиционной телевизионной рекламы.

Однако руководители рекламных агентств говорят, что такие масштабные события становятся менее важными для многих брендов, которые видят шанс охватить аудиторию поколения Z через TikTok или Instagram.

Paramount также стремится привлечь младших зрителей путем одновременного показа игры на детском телеканале Nickelodeon с комментариями и анализом от анимационных персонажей из мультфильма Губка Боб Квадратные Штаны.

Читайте также
$7 млн за 30 секунд эфирного времени: какие ролики покажут во время Супербоул-2024
реклама на Супербоулі

Источник: Financial Times
Американський футбол, НФЛ, Супербоул
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Супербоул-2024 покажут бесплатно в Украине: где и когда смотреть финал НФЛ
Елліджент Стедіум
Канзас-Сити Чифс — Сан-Франциско Форти Найнерс: прогноз букмекеров на Супербоул 2024
Джордан Мейсон Сан-Франциско Форті Найнерс
$7 млн за 30 секунд эфирного времени: какие ролики покажут во время Супербоул-2024
реклама на Супербоулі
В матче Супербоул-2024 сыграют те же команды, что и четыре года назад
Сан-Франциско Форті Найнерс
Forbes назвал 50 самых дорогих клубов мира — у НФЛ безоговорочное лидерство
Даллас Ковбойс
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Супербоул-2024 побьет рекорд по рекламным расходам в США
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Супербоул-2024 побьет рекорд по рекламным расходам в США
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Супербоул-2024 побьет рекорд по рекламным расходам в США
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Супербоул-2024 побьет рекорд по рекламным расходам в США
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь