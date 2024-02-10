Супербоул-2024 побьет рекорд по рекламным расходам в США

Финальная игра НФЛ Супербоул-2024 (Super Bowl LVIII) станет крупнейшим в истории рекламным мероприятием в США. Это связано с тем, что мировые бренды потратят примерно $650 млн на телевизионные слоты во время игры.

Супербоул в 2024 году состоится в ночь на 12 февраля в Лас-Вегасе на Эллиджент Стэдиум. За трофей Винса Ломбарди сойдутся действующий чемпион Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

Как пишет Financial Times, бренды заплатят около $7 млн за 30 секунд рекламы во время Супербоула, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году.

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По оценкам глобального рекламного агентства Dentsu, игра ознаменует собой успешный уикенд для Paramount, который имеет права на показ игры в США и транслирует ее на телеканалах CBS и Nickelodeon. Ожидается, что Paramount получит более $650 млн доходов от телевизионной рекламы.

Кроме того, бренды потратят еще миллионы на производство рекламы. В этом году компании привлекли ряд знаменитостей, в частности: Лионеля Месси, Дженнифер Энистон, Кристофера Уокен, Снуп Догга, Джейсона Мамоа, Викторию и Дэвид Бекхэмов.

Также ожидается, что финальная игра НФЛ привлечет внимание благодаря певице Тейлор Свифт, которая находится в отношениях с игроком Чифс Трэвисом Келсом. Компания Paramount еще в ноябре заявила, что реклама уже “практически распродана”.

В США рекламные паузы во время Супербоула являются национальным развлечением, а также витриной для демонстрации возможностей и распространения традиционной телевизионной рекламы.

Однако руководители рекламных агентств говорят, что такие масштабные события становятся менее важными для многих брендов, которые видят шанс охватить аудиторию поколения Z через TikTok или Instagram.

Paramount также стремится привлечь младших зрителей путем одновременного показа игры на детском телеканале Nickelodeon с комментариями и анализом от анимационных персонажей из мультфильма Губка Боб Квадратные Штаны.

Источник : Financial Times

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