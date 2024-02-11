Нигерия – Кот-д’Ивуар: где смотреть финал КАН-2023 и прогноз букмекеров
В финальном матче Кубка африканских наций-2023 сойдутся команды Нигерии и Кот-д’Ивуара.
Игра состоится 11 февраля в Абиджане, столице Кот-д’Ивуара, на Олимпийском стадионе Эбимпе.
Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть Нигерия — Кот-д’Ивуар
Футбольные болельщики в Украине могут посмотреть финал Кубка африканских наций в прямом эфире на платформе MEGOGO в разделе Спорт.
В Великобритании финал КАН-2023 будут показывать телеканалы Sky и BBC.
Прогноз букмекеров на игру Нигерия — Кот-д’Ивуар
По мнению букмекеров, фаворитом матча является Нигерия. На победу подопечных Жозе Пезейру принимают ставки с коэффициентом 2.72. Успех Кот-д’Ивуара оценивают в 2.97. Ничейный исход встречи в основное время – 2.93.
На то, что Нигерия или Кот-д’Ивуар одержат победу в овертайме, дают 12.00. На успех команд после серии пенальти коэффициент одинаковый — 8.50.
Каким был путь Нигерии и Кот-д’Ивуара к финалу
Нигерия и Кот-д’Ивуар встречались на стадии группового этапа во втором туре. Победу тогда одержали нигерийцы со счетом 1:0.
Кроме победы над ивуарийцами, в группе они обыграли Гвинею-Бисау (1:0) и расписали ничью с Экваториальной Гвинеей (1:1). В 1/8 финала Нигерия уверенно обыграла Камерун (2:0), а в четвертьфинале взяла верх над Анголой (1:0).
За выход в финал подопечные Перейру играли с командой ЮАР. Основное и компенсированное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти нигерийцы пробивали точнее — 4:2.
Nigeria Côte d’Ivoire
We’re finally at the #TotalEnergiesAFCON2023 final stop! pic.twitter.com/dk3AtUoXh2
— CAF (@CAF_Online) February 7, 2024
Хозяева турнира начали групповой этап с победы над Гвинеей-Бисау (2:0), а после поражения от Нигерии разгромили команду Экваториальной Гвинеи (4:0).
На стадии плей-офф первым соперником ивуарийцев стал чемпион предыдущего турнира Сенегал, который они обыграли после серии пенальти — 1:1 (пен. 5:4). В четвертьфинале Кот-д’Ивуар обыграл Мали (2:1), а в матче за выход в финал нанес минимальное поражение ДР Конго (1:0).