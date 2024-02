Кот-д’Ивуар стал победителем Кубка африканских наций-2023

Сборная Кот-д’Ивуара стала чемпионом Кубка африканских наций-2023, одолев в финальном матче команду Нигерии со счетом 2:1.

Игра состоялась в ивуарийской столице Абиджане на стадионе Олимпик Алассан Уаттара.

Счет в матче открыли нигерийцы на 38-й минуте благодаря удару головой в девятку ворот Виллиама Трост-Эконга.

После перерыва хозяевам турнира удалось сравнять после гола Франка Кессье.

А финальную точку в матче поставил форвард дортмундской Боруссии Себастьен Алле. Сначала Симон Адингра обыграл на скорости Ола Айну, прострелил во вратарскую площадку, где Алле был первым на мяче и срезал ногой кулястого в ворота нигерийцев.

Côte d’Ivoire are crowned African Champions for the third time in their history! #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Y2xx7l1JAb

— CAF (@CAF_Online) February 11, 2024