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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Кот-д’Ивуар стал победителем Кубка африканских наций-2023

Збірна Кот-д'Івуару
Фото: Getty Images

Сборная Кот-д’Ивуара стала чемпионом Кубка африканских наций-2023, одолев в финальном матче команду Нигерии со счетом 2:1.

Игра состоялась в ивуарийской столице Абиджане на стадионе Олимпик Алассан Уаттара.

Нигерия — Кот-д’Ивуар — 1:2

Счет в матче открыли нигерийцы на 38-й минуте благодаря удару головой в девятку ворот Виллиама Трост-Эконга.

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После перерыва хозяевам турнира удалось сравнять после гола Франка Кессье.

А финальную точку в матче поставил форвард дортмундской Боруссии Себастьен Алле. Сначала Симон Адингра обыграл на скорости Ола Айну, прострелил во вратарскую площадку, где Алле был первым на мяче и срезал ногой кулястого в ворота нигерийцев.

Напомним, в финальной части турнира Кубка африканских наций участие принимали 24 национальные команды. Для ивуарийцев это третье чемпионство в истории турнира после побед в 1992 и 2015 годах.

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Сборная Нигерии, Кот-д'Івуар, Кубок Африки, Футбол
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