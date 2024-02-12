Украина в артистическом плавании на Олимпиаде-2024 будет представлена только в дуэте

Сборная Украины по артистическому плаванию получила олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже. Наша страна будет представлена на соревнованиях в дуэте.

Это стало возможным по итогам выступлений на чемпионате мира-2024.

Что касается командного турнира, то украинки не смогли отобраться в эти соревнования. Только лучшие пять стран получили олимпийские путевки по результатам выступлений в трех программах: акробатической, технической и произвольной.

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Чемпионат мира-2024 был последним турниром, на котором разыгрывались олимпийские лицензии на Игры-2024 в Париже. Командные путевки в этом виде всего получили десять стран: Австралия, США, Канада, Испания, Китай, Япония, Египет, Италия, Франция и Мексика.

16 квот разделили между собой дуэты, причем десять сборных, которые получили лицензии в команде, автоматически получили лицензию в дуэте.

На ЧМ-2024 в дуэте по артистическому плаванию лицензию удалось завоевать Марине и Владиславе Алексиевым по итогам произвольной программы. Однако, их лицензия не является именной, поэтому тренерский штаб сборной Украины может выбрать других представительниц в этом виде.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио украинские синхронистки стали бронзовыми призерами в командном артистическом плавании на Играх-2020. Также бронзу среди соревнований дуэтов завоевали Марта Федина и Анастасия Савчук.

Источник: Международная федерация плавания

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