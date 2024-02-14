Укр Рус
Укр Рус
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Из-за обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Пожар в Москве ночью 13 февраля: пылало над нефтеперерабатывающим заводом
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Нидерландский футболист, сбежавший в РФ, получил шесть лет тюрьмы за наркотики

Квінсі Промес
Фото: Depositphotos

Суд в Амстердаме приговорил к шести годам заключения за участие в контрабанде 1 350 кг кокаина экс-футболиста сборной Нидерландов и московского Спартака Квинси Промеса.

Об этом сообщила нидерландская газета De Telegraaf, отмечая, что прокуратура просила для игрока заключение сроком на девять лет.

Дело Квинси Промеса о контрабанде наркотиков

Промес не явился на судебное рассмотрение своего уголовного дела. Вероятно, игрок долго еще будет оставаться в России после такого приговора. Прокуратора Нидерландов не смогла добиться его экстрадиции, а добровольно футболист не собирается покидать террористическую страну.

Сейчас смотрят

Его адвокат заявил после приговора, что Промес будет подавать апелляцию.

Суд пришел к выводу, что основной мотивацией Промеса была финансовая выгода.

— Хотя он является профессиональным футболистом и зарабатывает много денег, его послужной список свидетельствует, что он хотел заработать еще больше, — говорится в решении.

Кроме того, указано, что Промес не взял на себя ответственность за содеянное и отсутствовал во время судебного процесса.

Контрабанда кокаина произошла в конце января 2020 года. Две партии были спрятаны в мешках с морской солью на контейнеровозе из Бразилии. Контрабандисты смогли выгрузить одну партию весом 650 кг. Вторую партию на более чем 712 кг перехватила таможня.

За сборную Нидерландов Квинси Промес сыграл 50 матчей, в которых забил семь голов и отдал столько же голевых передач.

Читайте также
Не Тимощуком единым: экс-игрок сборной Украины по футболу возглавил клуб в России
геннадій орбу

Нидерланды, Наркотики, Росія, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ вербует наемников из Сирии, Непала, Индии, Конго и других стран для войны против Украины
Російські окупанти
Мбаппе сообщил ПСЖ, что уходит из клуба в конце сезона
Кіліан Мбаппе
Шахтер вырвал ничью на последних минутах матча с Марселем в Лиге Европы
ФК Шахтар
США запустили шесть спутников для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет
Нидерландский футболист, сбежавший в РФ, получил шесть лет тюрьмы за наркотики
Сборная Украины потеряла две позиции в рейтинге ФИФА
збірна України з футболу склад

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь