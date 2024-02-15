Работы у меня стало больше: муж Свитолиной рассказал об изучении украинского языка

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем первой ракетки Украины Элины Свитолиной, признался, что уже немного знает украинский язык.

В комментарии изданию Tribuna он признался, что раньше его жена учила его русскому языку, но потом перешла на украинский. И шутит: Поэтому работы у меня стало больше.

— Да, мне сложно начинать учить все сначала, но я уже знаю немножко украинского — Добрый день! (смеется, — Ред.). Приходится приспосабливаться, — сказал спортсмен.

Он добавил, даже если он не сможет овладеть украинским, он знает наверняка, что его дочь будет говорить на идеальном украинском. Отметив: А это — самое главное.

Сейчас смотрят

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились летом 2021 года. В октябре 2022 года у супругов родилась дочь Скаї.

До беременности Свитолина провела более 200 недель подряд в первой десятке, а уже через месяц после возвращения на корты в прошлом году завоевала свой 17-й титул в карьере, победив на турнире WTA 500 в Страсбурге.

Далее украинка дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос, после чего стала полуфиналисткой Уимблдона. По итогам сезона-2023 WTA признала Свитолину победительницей номинации Возвращение года.

Фото: g.e.m.s.life

Источник : Tribuna

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.