Укр Рус
Укр Рус
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Из-за обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Пожар в Москве ночью 13 февраля: пылало над нефтеперерабатывающим заводом
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Работы у меня стало больше: муж Свитолиной рассказал об изучении украинского языка

Світоліна і Монфіс

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем первой ракетки Украины Элины Свитолиной, признался, что уже немного знает украинский язык.

В комментарии изданию Tribuna он признался, что раньше его жена учила его русскому языку, но потом перешла на украинский. И шутит: Поэтому работы у меня стало больше.

— Да, мне сложно начинать учить все сначала, но я уже знаю немножко украинского — Добрый день! (смеется, — Ред.). Приходится приспосабливаться, — сказал спортсмен.

Он добавил, даже если он не сможет овладеть украинским, он знает наверняка, что его дочь будет говорить на идеальном украинском. Отметив: А это — самое главное.

Сейчас смотрят

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились летом 2021 года. В октябре 2022 года у супругов родилась дочь Скаї.

Читайте также
Андрей Шевченко признался, на каких языках общается с детьми
Андрій Шевченко із синами

До беременности Свитолина провела более 200 недель подряд в первой десятке, а уже через месяц после возвращения на корты в прошлом году завоевала свой 17-й титул в карьере, победив на турнире WTA 500 в Страсбурге.

Далее украинка дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос, после чего стала полуфиналисткой Уимблдона. По итогам сезона-2023 WTA признала Свитолину победительницей номинации Возвращение года.

Фото: g.e.m.s.life

Источник: Tribuna
Гаэль Монфис, Элина Свитолина, Теннис, Українська мова
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Латвийка Остапенко не пожала руку “нейтральной” белоруске после матча в Дохе
Єлена Остапенко
Цуренко феерично выбила с турнира в Дохе шестую ракетку мира
Леся Цуренко
Андрей Шевченко признался, на каких языках общается с детьми
Андрій Шевченко із синами
Теннисистка Марта Костюк передала воинам ВСУ дроны-камикадзе
Марта Костюк
Национальный рекорд: пять украинок среди 35 лучших теннисисток мира
Еліна Світоліна

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь