Марсель уволил главного тренера перед матчем с Шахтером в ЛЕ — СМИ

Французский Марсель уволил Дженнаро Гаттузо с должности главного тренера команды.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

— Дженнаро Гаттузо уволен. Гаттузо и его штаб только что узнали от правления Олимпика Марсель о своем решении, — написал он.

Пока провансальцы еще официально не подтвердили увольнение итальянского специалиста.

Сейчас смотрят

По данным Le Soir, Гаттузо может заменить в тренерском кресле Марселя Кристом Галатье, который является тренером катарского клуба Аль-Духайль.

В матче 22-го тура чемпионата Франции Марсель уступил минимально Бресту со счетом 0:1. В турнирной таблице Лиги 1 Марсель идет на девятой строчке, имея в активе 30 очков после 22 матчей.

Марсель является соперником Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча команд в Гамбурге в четверг, 15 февраля, завершилась результативной ничьей — 2:2. Ответный матч должен состояться 22 февраля на стадионе Велодром в Марселе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.