Боруссия Д – ПСЖ: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров

Дортмундская Боруссия примет на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоится 1 мая в Дортмунде на арене Сигнал Идуна Парк.

Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров на игру Боруссия Д — ПСЖ

По мнению букмекеров, фаворитами матча Боруссия Дортмунд — ПСЖ являются подопечные Луиса Энрике. На победу парижан принимают ставки с коэффициентом 2.45. Успех немецкого клуба оценивают в 2.90. Ничейный исход встречи между Боруссией и ПСЖ — 3.70.

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На то, что обе команды забьют в матче Боруссия Д — ПСЖ, букмекеры дают прогноз с коэффициентом 1.44.

Где смотреть Боруссия Д — ПСЖ

Футбольные болельщики могут посмотреть игру Боруссия Дортмунд — ПСЖ в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, входящих в пакет Максимальный.

Также игра будет транслироваться для пользователей платформы Volya TV.

Матч доверили обслуживать английской бригаде арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему будут помогать: Гэри Бесвик и Адам Нанн. Четвертый арбитр — норвежец Эспен Эскос.

За VAR будет отвечать Стюарт Аттвелл, которому будет ассистировать Дэвид Кут.

На стадии четвертьфинала во втором матче ПСЖ совершил камбэк в игре с Барселоной, одолев каталонцев на выезде со счетом 4:1. Боруссия по итогам двух матчей прошла Атлетико Мадрид.

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