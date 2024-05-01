Боруссия минимально обыграла ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Дортмундская Боруссия минимально обыграла французский Пари Сен-Жермен в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Игра Боруссия Д — ПСЖ состоялась в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч на 36-й минуте матча открыл форвард шмелей Никлас Фюллькруг после длинной передачи со своей половины поля от защитника хозяев Нико Шлоттербека.

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Гости в первом тайме не совершили ни одного удара в створ ворот соперника, а вот немецкая команда записала в свой актив четыре таких удара.

Парижский клуб пытался исправить ситуацию на поле уже после перерыва и имел возможность сравнять. Сначала возможность упустил Килиан Мбаппе, а затем Ашраф Хакими — оба игрока попали в штангу.

Боруссия Д — ПСЖ — 1:0

Боруссия Д : Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон (Вольф, 87), Забитцер, Джан, Санчо, Брандт (Нмеча, 87), Адееми (Ройс, 83), Фуллькруг (Мукокко, 90+1).

: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон (Вольф, 87), Забитцер, Джан, Санчо, Брандт (Нмеча, 87), Адееми (Ройс, 83), Фуллькруг (Мукокко, 90+1). ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес (Бералдо, 42), Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Баркола (Коло Муани, 65), Мбаппе, Дембеле.

Доннарумма, Мендеш, Эрнандес (Бералдо, 42), Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Баркола (Коло Муани, 65), Мбаппе, Дембеле. Голы: Фуллькруг, 36

Ответный матч между ПСЖ и Боруссией Дортмунд состоится 7 мая в Париже на стадионе Парк де Пренс.

В другом матче полуфинала Лиги чемпионов Бавария и Реал Мадрид расписали ничью со счетом 2:2.

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