Боруссия минимально обыграла ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ
Дортмундская Боруссия минимально обыграла французский Пари Сен-Жермен в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Игра Боруссия Д — ПСЖ состоялась в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч на 36-й минуте матча открыл форвард шмелей Никлас Фюллькруг после длинной передачи со своей половины поля от защитника хозяев Нико Шлоттербека.
Гости в первом тайме не совершили ни одного удара в створ ворот соперника, а вот немецкая команда записала в свой актив четыре таких удара.
Парижский клуб пытался исправить ситуацию на поле уже после перерыва и имел возможность сравнять. Сначала возможность упустил Килиан Мбаппе, а затем Ашраф Хакими — оба игрока попали в штангу.
Боруссия Д — ПСЖ — 1:0
- Боруссия Д: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон (Вольф, 87), Забитцер, Джан, Санчо, Брандт (Нмеча, 87), Адееми (Ройс, 83), Фуллькруг (Мукокко, 90+1).
- ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес (Бералдо, 42), Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Баркола (Коло Муани, 65), Мбаппе, Дембеле.
- Голы: Фуллькруг, 36
Ответный матч между ПСЖ и Боруссией Дортмунд состоится 7 мая в Париже на стадионе Парк де Пренс.
В другом матче полуфинала Лиги чемпионов Бавария и Реал Мадрид расписали ничью со счетом 2:2.