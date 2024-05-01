Делать вид, что их там не существует: в Минспорта рассказали, как реагировать на россиян на Олимпиаде

Министерство молодежи и спорта подготовило ряд рекомендаций для украинских спортсменов, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж. Глава ведомства Матвей Бедный объяснил также, для чего их создали.

Рекомендации прежде всего касаются коммуникаций украинских спортсменов с “нейтральными” россиянами на Олимпиаде.

В эфире в Радио Свобода Бедный объяснил, что таким образом Украина пытается обезопасить своих спортсменов от провокаций с точки зрения безопасности.

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— Конечно, не жать руку, не фотографироваться, не стоять рядом, не разговаривать, не давать совместные интервью, комментарии — фактически не общаться с ними. Желательно делать вид, что их там даже не существует, — сказал Бедный.

Для чего такие рекомендации спортсменам

По словам Матвея Бедного, такие рекомендации создали, чтобы исключить использование украинских спортсменов для российских информационных спецопераций.

— Мы понимаем, что во время соревнований спортсмен находится в состоянии эйфории. И иногда сложно проконтролировать себя, сложно понять, что происходит вокруг. И мы должны быть очень бдительными, чтобы не допустить использования наших спортсменов для российской пропаганды, — сказал исполняющий обязанности министра.

В начале апреля президент НОК Вадим Гутцайт сообщил, что разрабатывается протокол поведения украинских спортсменов с “нейтральными” россиянами на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Спортсменам будут рекомендовать: не приветствовать российских атлетов, не позировать с ними для совместных фото, не давать совместные интервью и не пожимать им руки.

Фото: Минмолодежьспорт

Источник : Радио Свобода

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