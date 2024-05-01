Надеюсь, увидимся на Евро: Миколенко прокомментировал свою травму

Украинский защитник английского Эвертона Виталий Миколенко не сыграет за команду до конца сезона-2023/24 из-за травмы.

Это подтвердили в клубе, отметив, что у футболиста повреждение связок голеностопного сустава, которое он получил во время мерсисайдского дерби с Ливерпулем.

Миколенко прошел обследование, которое выявило, что украинцу не понадобится операция. Тем не менее Миколенко не сможет играть за Эвертон до конца сезона.

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Миколенко о своей травме

Виталий Миколенко также сообщил в социальных сетях, что ему не понадобится хирургическое вмешательство и поблагодарил за слова поддержки от болельщиков.

— Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу. Мне не нужна операция и теперь моя цель восстановиться как можно скорее и надеюсь, увидимся на Евро, — написал футболист.

Он также оставил сообщение для болельщиков ирисок. Виталий отметил, что они “были замечательные в этом сезоне, особенно в дерби” Миколенко добавил: Увидимся в следующем сезоне, ириски.

За три тура до завершения чемпионата английской Премьер-лиги Эвертон идет на 15-м месте, имея в активе 36 очков. Лидером турнирной таблицы является Арсенал (80), однако второй Манчестер Сити (79) имеет еще одну игру в запасе.

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