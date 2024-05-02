Заставили писать письмо Путину: баскетболистка Гринер о тюрьме в РФ и мыслях о самоубийстве

Чемпионка мира по баскетболу в составе сборной США Бритни Гринер заявила, что думала о самоубийстве в течение первых нескольких недель пребывания в российской тюрьме после ареста в 2022 году.

Об этом она призналась в интервью телеканалу ABC.

Бритни Гринер об условиях пребывания в тюрьме в РФ

Гринер арестовали в феврале 2022 года в московском аэропорту. Ее обвинили в попытке контрабанды менее 1 грамма масла каннабиса в ее багаже. Позже она признала свою вину, а так называемый суд в РФ дал ей девять лет лишения свободы.

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— В первые недели я не раз хотела покончить с собой. Мне ужасно хотелось выбраться оттуда, — рассказала она.

Гринер добавила, что в конце концов передумала, потому что боялась, что российские власти не выдадут тело ее семье.

33-летняя баскетболистка рассказала, что была шокирована условиями заключения в российской тюрьме. Она вспомнила, что на ее матрасе было огромное пятно крови. Гринер сказала, что россияне выдавали две тонкие простыни, но было ощущение, что “фактически ты лежишь на решетке”.

По словам Гринер, ей давали один рулон туалетной бумаги в месяц, а также зубную пасту, которой было больше десяти лет — она использовала ее, чтобы очистить стены своей камеры от плесени.

Впоследствии россияне переместили баскетболистку в другую тюрьму, которая была суровым трудовым лагерем, где ей пришлось обрезать волосы из-за условий содержания.

— Над моей кроватью вили гнезда пауки. Мои дреды начали леденеть. Они просто оставались мокрыми и холодными, и я начинала очень болеть. Чтобы выжить, надо было делать то, что надо, — добавила она.

Спортсменка также рассказала, что россияне заставили ее написать письмо диктатору Владимиру Путину, в котором она просила у него прощения.

— Они заставили меня написать это письмо. Оно было на русском языке. Я должна была просить извинения и благодарности у их так называемого великого лидера. Я не хотела этого делать, но в то же время я хотела вернуться домой, — рассказала Гринер.

Бритни Гринер освободили из российской тюрьмы в декабре 2022 года. Ее обменяли на осужденного в США российского торговца оружием Виктора Бута.

Спортсменка выступает за команду Финикс Меркьюри и считается одной из лучших игроков современности. Гринер является девятикратной участницей Матча всех звезд НБА и дважды выигрывала золотые олимпийские медали со сборной США.

Источник : The Guardian

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