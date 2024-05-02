Звездного боксера Гарсию поймали на употреблении допинга после победы над Хэйни
Звездный боксер Райан Гарсия сдал положительный допинг-тест после боя с Девином Хейни, в котором он одержал победу решением судей.
Как сообщает ESPN, ссылаясь на письмо Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), в его организме обнаружили запрещенное вещество остарин.
Райан Гарсия провалил допинг-пробу
Отмечается, что образцы мочи были отобраны перед боем, но результаты стали известны позже.
Гарсия имеет десять дней на то, чтобы подать запрос на проверку его пробы В. Проба-А Гарсии также показала положительный результат на 19-норандростерон, но его наличие не подтверждено до дальнейшего лабораторного анализа.
— Все знают, что я не обманываю. Никогда не принимал стероидов… Я даже не знаю, где взять стероиды… Я почти не принимаю добавки. Большая ложь, я надрал ему задницу, — сказал Гарсия в видео, размещенном на X.
В заявлении Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи говорится, что компания работает с командой Гарсии, чтобы “выяснить, как это стало возможным”.
Реакция Хэйни на допинг Гарсии
Девин Хейни опубликовал заявление после того, как Гарсия сдал положительный тест на допинг-вещество.
Он обвинил своего бывшего оппонента в неуважении к боксу и призвал его извиниться перед фанатами.
— Мы узнали об этом недавно. Очень жаль, что Райан обманул и проявил неуважение как к фанатам, так и к боксу. Он дрался грязно, при этом нарушил правила не один раз, а дважды. Я всегда был сторонником чистых боев и старался подавать пример. Райан должен извиниться перед фанатами, но вместо этого он продолжает утверждать, что все это шутка, — сказал Хейни.
25-летний Гарсия трижды отправил в нокдаун своего соотечественника Дэвина Хэйни и выиграл поединок по решению судей — 112:112, 114:110 и 115:109.
Если проба-Б не даст отрицательного результата, что случается редко, то результат боя могут аннулировать.