Звездного боксера Гарсию поймали на употреблении допинга после победы над Хэйни

Звездный боксер Райан Гарсия сдал положительный допинг-тест после боя с Девином Хейни, в котором он одержал победу решением судей.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на письмо Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), в его организме обнаружили запрещенное вещество остарин.

Райан Гарсия провалил допинг-пробу

Отмечается, что образцы мочи были отобраны перед боем, но результаты стали известны позже.

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Гарсия имеет десять дней на то, чтобы подать запрос на проверку его пробы В. Проба-А Гарсии также показала положительный результат на 19-норандростерон, но его наличие не подтверждено до дальнейшего лабораторного анализа.

— Все знают, что я не обманываю. Никогда не принимал стероидов… Я даже не знаю, где взять стероиды… Я почти не принимаю добавки. Большая ложь, я надрал ему задницу, — сказал Гарсия в видео, размещенном на X.

В заявлении Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи говорится, что компания работает с командой Гарсии, чтобы “выяснить, как это стало возможным”.

Реакция Хэйни на допинг Гарсии

Девин Хейни опубликовал заявление после того, как Гарсия сдал положительный тест на допинг-вещество.

Он обвинил своего бывшего оппонента в неуважении к боксу и призвал его извиниться перед фанатами.

— Мы узнали об этом недавно. Очень жаль, что Райан обманул и проявил неуважение как к фанатам, так и к боксу. Он дрался грязно, при этом нарушил правила не один раз, а дважды. Я всегда был сторонником чистых боев и старался подавать пример. Райан должен извиниться перед фанатами, но вместо этого он продолжает утверждать, что все это шутка, — сказал Хейни.

25-летний Гарсия трижды отправил в нокдаун своего соотечественника Дэвина Хэйни и выиграл поединок по решению судей — 112:112, 114:110 и 115:109.

Если проба-Б не даст отрицательного результата, что случается редко, то результат боя могут аннулировать.

Источник : ESPN

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