Формула-1: где смотреть трансляции гонок в Украине сезона-2024

Сезон-2024 королевских гонок Формулы-1 стартовал 2 марта. В нем запланировано рекордное количество этапов в истории — 24 гран-при.

В частности, в календарь вернулся этап в Китае, который не проводился с 2019 года из-за ограничений, связанных с Covid-19.

В Украине есть немало поклонников автогонок, поэтому мы рассказываем, где можно будет вживую наблюдать за гонками болидов любимых команд и гонщиков.

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Где смотреть Формулу-1 в Украине

Транслировать гонки Формулы-1 в сезоне-2024 будет канал Setanta Sports, который является официальным ретранслятором Ф-1.

Поклонникам будут доступны не только непосредственно гонки, но и квалификации на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Также за трансляциями Формулы-1 можно наблюдать на официальном канале F1TV. Там доступны все гоночные сессии, а также прямые включения перед заездами и после.

F1TV предлагает подписчикам два пакета TV Pro и TV Access:

первый стоит $7,99 в месяц или $64,99 в год. Он содержит весь вышеупомянутый контент и архивы предыдущих этапов;

стоимость второго составляет $2,99 (месяц) и $26,99 (год). Основное отличие этого пакета в том, что гонки здесь доступны только в записи.

Также на F1TV нет украинского комментатора, но это прекрасная возможность услышать пилотов и боссов команд в оригинале.

С подробным календарем Формулы-1 на сезон-2024 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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