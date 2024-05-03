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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ломаченко – Камбосос: букмекеры назвали фаворита боя

Ломаченко Камбосос
Фото: Getty Images

Букмекеры активно принимают ставки на бой в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и австралийским боксером Джорджем Камбососом, который состоится 12 мая в Перте (Австралия).

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

Прогнозы букмекеров на бой Ломаченко — Камбосос

Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1.15, тогда как успех австралийца оценивается котировкой 5.90. На ничью дают 23.0.

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Букмекеры прогнозируют выигрыш Ломаченко нокаутом с коэффициентом 3.40, победу Камбососа аналогичным образом — 13.00. Вероятность победы украинца по очкам – 1.57, а австралийца – 9.50.

На бой Ломаченко — Камбосос есть прогнозы букмекеров и относительно того, в каком раунде может закончиться бой. Так, вероятнее всего оценивается досрочная победа украинца в 7-9 раунде — на это дают коэффициент 8.00.

Начало боя Василий Ломаченко — Джордж Камбосос запланировано ориентировочно на 4:00 по киевскому времени. Сам вечер бокса состоится на RAC Arena в Перте, Австралия.

На кону боя Ломаченко — Камбосос будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

В андеркарде боя Ломаченко — Камбосос мексиканец Карлос Куадрас будет защищать пояс WBC во втором легчайшем весе против экс-чемпиона мира Эндрю Молони. Также чемпионка мира WBA в легчайшем весе Нина Хьюз встретится с экс-чемпионкой Чернекой Джонсон.

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Бокс, Василий Ломаченко
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