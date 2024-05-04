Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах завоевала бронзу на Кубке мира по фехтованию в Гонконге.

Как сборная Украины по фехтованию на рапирах выступила на КМ в Гонконге

В решающей встрече за бронзовые медали соревнований украинки обыграли представительниц Республики Корея со счетом 34:31.

На соревнованиях Украина была представлена в составе: Алины Полозюк, Ольги Сопит, Екатерины Буденко и Дарьи Миронюк.

На Кубке мира в Гонконге украинки начали свой путь со стадии 1/8 финала, где уверенно одолели Канаду со счетом 45:32. В четвертьфинале они обыграли команду Австрии (45:32), однако в полуфинале уступили лидеру мирового рейтинга — Италии (32:45).

Отметим, что сборная Украины по фехтованию на рапирах второй раз в сезоне улучшает свой результат.

В феврале украинки заняли шестое место на Кубке мира в Египте. Бронза в Гонконге — пока самая высокая награда для наших рапиристок в истории командных выступлений на КМ.

Источник: Национальная федерация фехтования Украины

Фото: FIE

