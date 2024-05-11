Где смотреть бой Ломаченко – Камбосос
Бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом состоится 12 мая в Перте, Австралия. Поединок ориентировочно начнется не раньше 04:00 по киевскому времени.
Вечер бокса состоится на RAC Arena, а на кону главного боя будет стоять вакантный чемпионский пояс IBF.
Где смотреть бой Ломаченко — Камбосос
Медиасервис Megogo, который является официальным транслятором событий промоутерской компании Top Rank, отказался от показа боев с участием Василия Ломаченко из-за его неоднозначных поступков.
В то же время промоутерская компания Top Rank решила бесплатно транслировать бой Ломаченко — Камбосос на территории Украины на своих страницах в YouTube и Facebook.
Бой в Перте также будут транслировать в прямом эфире иностранные телеканалы. В Великобритании поединок Ломаченко — Камбосос смогут посмотреть подписчики Sky Sports. Трансляция будет доступна на каналах Sky Sports Main Event и Sky Sports Arena.
В США трансляцию боя Ломаченко — Камбосос онлайн можно будет посмотреть на ESPN+. Ежемесячная подписка стоит $10.99 (430 грн).
Также трансляция поединка Ломаченко — Камбосос будет доступна на стриминговом сервисе Kayo Sports по системе pay-per-view. Стоимость просмотра будет стоить $69,90 (более 2,7 тыс. грн).
Андеркард боя Ломаченко — Камбосос 12 мая
- Василий Ломаченко (Украина) — Джордж Камбосос (Австралия);
- Эндрю Молони (Австралия) — Педро Гевара (Мексика);
- Нина Хьюз (Великобритания) — Чернека Джонсон (Австралия);
- Имам Хатаев — Ричардс Болотникс (Латвия);
- Файга Опелу (Австралия) — Джозеф Гудалл (Австралия);
- Лукас Браун (Австралия) — Хэми Ахио (Новая Зеландия).
Последний раз Ломаченко боксер выходил на ринг еще в мае 2023 года, когда проиграл единогласным, но спорным решением судей Девину Хейни и потерял шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Через год после боя Василий назвал то судейское решение ограблением.
Фото: Top Rank Boxing