Бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом состоится 12 мая в Перте, Австралия. Поединок ориентировочно начнется не раньше 04:00 по киевскому времени.

Вечер бокса состоится на RAC Arena, а на кону главного боя будет стоять вакантный чемпионский пояс IBF.

Где смотреть бой Ломаченко — Камбосос

Медиасервис Megogo, который является официальным транслятором событий промоутерской компании Top Rank, отказался от показа боев с участием Василия Ломаченко из-за его неоднозначных поступков.

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В то же время промоутерская компания Top Rank решила бесплатно транслировать бой Ломаченко — Камбосос на территории Украины на своих страницах в YouTube и Facebook.

Бой в Перте также будут транслировать в прямом эфире иностранные телеканалы. В Великобритании поединок Ломаченко — Камбосос смогут посмотреть подписчики Sky Sports. Трансляция будет доступна на каналах Sky Sports Main Event и Sky Sports Arena.

В США трансляцию боя Ломаченко — Камбосос онлайн можно будет посмотреть на ESPN+. Ежемесячная подписка стоит $10.99 (430 грн).

Также трансляция поединка Ломаченко — Камбосос будет доступна на стриминговом сервисе Kayo Sports по системе pay-per-view. Стоимость просмотра будет стоить $69,90 (более 2,7 тыс. грн).

Андеркард боя Ломаченко — Камбосос 12 мая

Василий Ломаченко (Украина) — Джордж Камбосос (Австралия);

Эндрю Молони (Австралия) — Педро Гевара (Мексика);

Нина Хьюз (Великобритания) — Чернека Джонсон (Австралия);

Имам Хатаев — Ричардс Болотникс (Латвия);

Файга Опелу (Австралия) — Джозеф Гудалл (Австралия);

Лукас Браун (Австралия) — Хэми Ахио (Новая Зеландия).

Последний раз Ломаченко боксер выходил на ринг еще в мае 2023 года, когда проиграл единогласным, но спорным решением судей Девину Хейни и потерял шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Через год после боя Василий назвал то судейское решение ограблением.

Фото: Top Rank Boxing

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