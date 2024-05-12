Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Биография
Александр Кубраков: биография бывшего вице-премьера-министра инфраструктуры
Инфографика
В Украине вырастут штрафы за уклонение от мобилизации: ВР приняла законопроект
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Отсек голову кухонным ножом: на Киевщине мужчина жестоко убил и расчленил сына
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ломаченко – Камбосос: букмекеры назвали фаворита боя

Ломаченко Камбосос
Фото: Getty Images

Букмекеры активно принимают ставки на бой в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и австралийским боксером Джорджем Камбососом, который состоится 12 мая в Перте (Австралия).

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

Прогнозы букмекеров на бой Ломаченко — Камбосос

Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1.16, тогда как успех австралийца оценивается котировкой 6.00. На ничью дают 23.0.

Сейчас смотрят

Букмекеры прогнозируют выигрыш Ломаченко нокаутом с коэффициентом 3.40, победу Камбососа аналогичным образом — 13.00. Вероятность победы украинца по очкам – 1.62, а австралийца – 9.50.

На бой Ломаченко — Камбосос есть прогнозы букмекеров и относительно того, в каком раунде может закончиться бой. Так, вероятнее всего оценивается досрочная победа украинца в 10 раунде — на это дают коэффициент 18.00.

Начало боя Василий Ломаченко — Джордж Камбосос запланировано ориентировочно на 4:00 по киевскому времени. Сам вечер бокса состоится на RAC Arena в Перте, Австралия.

На кону боя Ломаченко — Камбосос будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

В андеркарде боя Ломаченко — Камбосос мексиканец Карлос Куадрас будет защищать пояс WBC во втором легчайшем весе против экс-чемпиона мира Эндрю Молони. Также чемпионка мира WBA в легчайшем весе Нина Хьюз встретится с экс-чемпионкой Чернекой Джонсон.

Читайте также
Где смотреть бой Ломаченко – Камбосос
Ломаченко Камбосос

Бокс, Василий Ломаченко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Где смотреть бой Ломаченко – Камбосос
Ломаченко Камбосос
Ломаченко на фоне флага Украины провел открытую тренировку перед боем с Камбососом
Ломаченко — Камбосос: боксеры провели открытую тренировку
Бой Усик — Фьюри: дата и время начала поединка за абсолют
Усик Фьюри: дата боя и время начала трансляции
Ломаченко объявил, что планирует завершать карьеру боксера
Василь Ломаченко
Ломаченко в футболке с голубем мира встретился с украинцами в Перте и подружился с коалой
Ломаченко голуб миру футболка

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь