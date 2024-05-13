Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Путин назначил Шойгу и Патрушева на новые должности
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Водители, механики, операторы дронов: какие профессии пользуются наибольшим спросом в рекрутинговых центрах
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
Почему Украина не голосует на Евровидении и как поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Экс-игрок Барселоны вместо себя отправил играть в Румынию брата-близнеца

Едгар Іє

Бывшего игрока каталонской Барселоны Эдгара Ие обвинили в мошенничестве. Его заподозрили в том, что он отправил вместо себя играть за бухарестское Динамо своего брата-близнеца.

Как сообщает испанское издание Marca, румынский клуб в зимнее трансферное окно подписал контракт с Ие и более трех месяцев не подозревал, что вместо Эдгара играет его близнец Эделино.

Со времени заключения контракта с Эдгаром, его брат пять раз выходил на поле в футболке Динамо.

Сейчас смотрят

Сейчас румынская полиция расследует, не заставлял ли Ие своего брата-близнеца играть вместо него в матчах за бухарестскую команду.

Как разоблачили подмену Эдгара Ие

Журналисты указывают, что сначала в клубе не было никакого намека на аферу. Но после там удивились, что игрок говорил только на португальском языке, хотя Эдгар Ие играл в Испании, Франции, Нидерландах и Турции.

Также Динамо просили футболиста показать водительское удостоверение, но Ие отказался.

В случае официального подтверждения того, что вместо Эдгара играл его брат-близнец Эделино, Динамо Бухарест может потерять 8 очков, заработанных в пяти матчах, которые Эделино провел вместо Эдгара.

По состоянию на сейчас Эдгар Ие отреагировал на информацию о возможной афере лишь двумя эмодзи смеха на своей странице в социальной сети Instagram.

Эдгар Ие подписал контракт с Динамо Бухарест и отправил в клуб своего брата Эделино

Скриншот: Instagram/Эдгар Ие

Официальной реакции от бухарестского Динамо пока нет.

Что известно об Эдгаре Ие и Эделино Ие

Эдгар Ие — игрок сборной Гвинеи-Бисау, но на юношеском уровне играл за Португалию. В 2012 году подписал контракт с каталонской Барселоной. Также выступал за такие команды: Вильярреал, Ос Белененсес, Лилль, Нант, Рабзонспор, Фейеноорд и Башакшехир.

Что касается его брата Эделино Ие, то по данным Transfermarkt, он сейчас нигде не играет. Его последним клубом был польский Тлуховия из четвертого дивизиона.

Читайте также
Экс-чемпион Италии по футболу в 25 лет стал буддийским монахом в Таиланде
Кевін Лідін

Фото: Instagram/Эдгар Ие

Источник: Marca
Динамо, Румунія, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу, обыграв Динамо
Судаков Шахтар
Реал Мадрид стал вторым финалистом ЛЧ после камбэка в матче с Баварией
Реал Мадрид
Как получить гражданство Румынии: куда обращаться и какие документы необходимы
Румунія
Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot — президент Йоханнис
Клаус Йоганніс
Боруссия Дортмунд впервые с 2013 года вышла в финал Лиги чемпионов
Боруссія Дортмунд

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь