Экс-игрок Барселоны вместо себя отправил играть в Румынию брата-близнеца

Бывшего игрока каталонской Барселоны Эдгара Ие обвинили в мошенничестве. Его заподозрили в том, что он отправил вместо себя играть за бухарестское Динамо своего брата-близнеца.

Как сообщает испанское издание Marca, румынский клуб в зимнее трансферное окно подписал контракт с Ие и более трех месяцев не подозревал, что вместо Эдгара играет его близнец Эделино.

Со времени заключения контракта с Эдгаром, его брат пять раз выходил на поле в футболке Динамо.

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Сейчас румынская полиция расследует, не заставлял ли Ие своего брата-близнеца играть вместо него в матчах за бухарестскую команду.

Как разоблачили подмену Эдгара Ие

Журналисты указывают, что сначала в клубе не было никакого намека на аферу. Но после там удивились, что игрок говорил только на португальском языке, хотя Эдгар Ие играл в Испании, Франции, Нидерландах и Турции.

Также Динамо просили футболиста показать водительское удостоверение, но Ие отказался.

В случае официального подтверждения того, что вместо Эдгара играл его брат-близнец Эделино, Динамо Бухарест может потерять 8 очков, заработанных в пяти матчах, которые Эделино провел вместо Эдгара.

По состоянию на сейчас Эдгар Ие отреагировал на информацию о возможной афере лишь двумя эмодзи смеха на своей странице в социальной сети Instagram.

Официальной реакции от бухарестского Динамо пока нет.

Что известно об Эдгаре Ие и Эделино Ие

Эдгар Ие — игрок сборной Гвинеи-Бисау, но на юношеском уровне играл за Португалию. В 2012 году подписал контракт с каталонской Барселоной. Также выступал за такие команды: Вильярреал, Ос Белененсес, Лилль, Нант, Рабзонспор, Фейеноорд и Башакшехир.

Что касается его брата Эделино Ие, то по данным Transfermarkt, он сейчас нигде не играет. Его последним клубом был польский Тлуховия из четвертого дивизиона.

Фото: Instagram/Эдгар Ие

Источник : Marca

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