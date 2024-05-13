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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Команды Усика и Фьюри устроили стычку в Рияде — отец британца разбил лоб

батько Ф'юрі розбив лоба

Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри устроили потасовку и стычку в саудовском Рияде, где 18 мая состоится бой боксеров за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Отец Фьюри разбил лоб после стычки с командой Усика

Отец британца Джон Фьюри в результате столкновения разбил лоб и был с окровавленным лицом.

С места, где пересеклись команды обоих боксеров, в сети появляются множество видео и фотокадров. На них представители обеих команд толкаются, также слышны выкрики фамилий обоих боксеров.

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По данным издания Daily Mail, отец Фьюри, вероятно, столкнулся с кем-то из команды Усика. Отмечается, что Фьюри подошел к члену команды украинца, а затем наклонился к нему головой и ударил головой.

После этого было видно, как кровь стекает по его лицу со лба. Причины конфликта пока неизвестны.

Впоследствии отца Фьюри оттащили несколько сотрудников службы безопасности.

Бой Усик — Фьюри: что известно

Бой Усик — Фьюри состоится 18 мая в саудовском Рияде на местной Kingdom Arena.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, которыми владеет украинец, а также титул WBC британца.

Организаторы боя Усик – Фьюри опубликовали список поединков андекарда, среди которых два чемпионских боя. Позже стало известно, что свой бой в андекарде проведет украинский боксер Даниэль Лапин.

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Скриншот: видео Николая Ткаченко

Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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