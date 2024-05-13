Команды Усика и Фьюри устроили стычку в Рияде — отец британца разбил лоб

Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри устроили потасовку и стычку в саудовском Рияде, где 18 мая состоится бой боксеров за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Отец Фьюри разбил лоб после стычки с командой Усика

Отец британца Джон Фьюри в результате столкновения разбил лоб и был с окровавленным лицом.

С места, где пересеклись команды обоих боксеров, в сети появляются множество видео и фотокадров. На них представители обеих команд толкаются, также слышны выкрики фамилий обоих боксеров.

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По данным издания Daily Mail, отец Фьюри, вероятно, столкнулся с кем-то из команды Усика. Отмечается, что Фьюри подошел к члену команды украинца, а затем наклонился к нему головой и ударил головой.

После этого было видно, как кровь стекает по его лицу со лба. Причины конфликта пока неизвестны.

Впоследствии отца Фьюри оттащили несколько сотрудников службы безопасности.

Tyson Fury’s father John Fury going head-to-head with a member of Oleksandr Usyk’s team in a heated clash today and being left bleeding as a result… [Nikolay Tkachenko] pic.twitter.com/vhwgFuyQVb — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 13, 2024

Бой Усик — Фьюри: что известно

Бой Усик — Фьюри состоится 18 мая в саудовском Рияде на местной Kingdom Arena.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, которыми владеет украинец, а также титул WBC британца.

Организаторы боя Усик – Фьюри опубликовали список поединков андекарда, среди которых два чемпионских боя. Позже стало известно, что свой бой в андекарде проведет украинский боксер Даниэль Лапин.

Скриншот: видео Николая Ткаченко

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