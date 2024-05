Команды Усика и Фьюри устроили стычку в Рияде — отец британца разбил лоб

Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри устроили потасовку и стычку в саудовском Рияде, где 18 мая состоится бой боксеров за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Отец британца Джон Фьюри в результате столкновения разбил лоб и был с окровавленным лицом.

С места, где пересеклись команды обоих боксеров, в сети появляются множество видео и фотокадров. На них представители обеих команд толкаются, также слышны выкрики фамилий обоих боксеров.

По данным издания Daily Mail, отец Фьюри, вероятно, столкнулся с кем-то из команды Усика. Отмечается, что Фьюри подошел к члену команды украинца, а затем наклонился к нему головой и ударил головой.

CHAOS ERUPTS AS JOHN FURY IS CUT AFTER HEADBUTT

После этого было видно, как кровь стекает по его лицу со лба. Причины конфликта пока неизвестны.

Впоследствии отца Фьюри оттащили несколько сотрудников службы безопасности.

Tyson Fury’s father John Fury going head-to-head with a member of Oleksandr Usyk’s team in a heated clash today and being left bleeding as a result…

[Nikolay Tkachenko] pic.twitter.com/vhwgFuyQVb

