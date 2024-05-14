Беринчик — Наваррете: где смотреть бой

Бой в легком весе между украинцем Денисом Беринчиком и мексиканцем Эмануэлем Наваррете состоится в ночь на 19 мая в Сан-Диего, США. Поединок ориентировочно начнется не ранее 07:00 по киевскому времени.

Вечер бокса состоится на Pechanga Arena, а на кону главного боя будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO.

Бой Беринчик — Наваррете, где смотреть в Украине и какие каналы покажут событие за рубежом, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Где смотреть бой Беринчик — Наваррете

Прямую трансляцию поединка Беринчик — Наваррете любители бокса на территории Украины смогут посмотреть на платформе Megogo.

Начало основного карда — 05:00. Главный бой вечера Беринчик — Наваррете начнется примерно не раньше 07:00 утра по киевскому времени.

Бой в Сан-Диего также будут транслировать иностранные телеканалы. В Великобритании поединок смогут посмотреть подписчики Sky Sports. Трансляция будет доступна на канале Sky Sports Arena.

В США трансляцию боя Беринчик — Наваррете онлайн можно будет посмотреть на ESPN+. Ежемесячная подписка стоит $10.99 (430 грн).

Андеркард боя Беринчик — Наваррете 18 мая

Денис Беринчик (Украина) — Эмануэль Наваррете (Мексика);

Джовани Сантильян (США) — Брайан Норман (США);

Ричард Торрез (США) — Брэндон Мур (США);

Эмилиано Варгас (США) — Анхель Варела Урена (Мексика);

Алан Гарсия (США) — Вильфредо Флорес (США);

Арт Баррера (США) — Леви Хосуэ Гарсия (Мексика);

Чарли Шиги (США) — Мануэль Хаймес (США);

Джонатан Лопес (США) — Эдгар Ортега (Мексика);

Джонни Мансур (США) — Анель Дудо (США).

Последний раз Беринчик выходил на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве, когда победил шведа Энтони Йигита единогласным решением судей после 12 боксерских раундов — 117:111, 115:114, 116:112.

Фото: Top Rank Boxing

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.