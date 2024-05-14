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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усик – Фьюри: букмекеры назвали фаворита боя

Александр Усик – Тайсон Фьюри: прогноз букмекеров на бой
Фото: Getty Images

Букмекеры активно принимают ставки на бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 18 мая в Рияде (Саудовская Аравия).

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

Усик — Фьюри: прогнозы букмекеров на бой

Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.94, тогда как успех британца оценивается котировкой 2.02. На ничью дают 15.0.

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Букмекеры прогнозируют выигрыш Усика нокаутом с коэффициентом 6.00, на аналогичную победу Фьюри прогноз выше — 5.20. Вероятность победы украинца по очкам — 2.90, а британца — 3.35.

На бой Усик — Фьюри букмекеры дают прогноз, что бой пройдет все 12 раундов, с коэффициентом 1.46.

Начало боя Александр Усик — Тайсон Фьюри запланировано ориентировочно на 01:30 по киевскому времени. Сам вечер бокса состоится на местной Kingdom Arena в Рияде.

На кону боя Усик — Фьюри будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, которыми владеет украинец, а также титул WBC британца.

В андеркарде боя Усик — Фьюри определится обладатель пояса IBF в тяжелом весе в бою между Джеем Опетая и Майрисом Бриедисом. Такой же титул, только во втором полулегком весе, будет стоять на кону боя Джо Кордина — Энтони Какаче.

Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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